Liverpool: Thiago Alcantara forfait pour les six prochaines semaines ?

Sorti sur blessure durant la première journée de Premier League contre Fulham (2-2), Thiago Alcantara risque de manquer plusieurs matchs avec Liverpool. Le Daily Mail révèle que le milieu de terrain souffre aux ischio-jambiers et devrait manquer les six prochaines semaines de compétition.

La saison 2022-2023 de Premier League commence mal pour Liverpool. S’ils pensaient être prêts après leur victoire en Community Shield face à Manchester City (3-1), la rencontre contre Fulham (2-2) a jeté le trouble sur ces certitudes. En difficulté dans le jeu, c’est de justesse que les hommes de Jürgen Klopp ont arraché le point du match nul face au promu, notamment grâce à l’entrée décisive de la recrue Darwin Nunez.

En plus d’avoir déjà perdu des points dans la course au titre qui s’annonce encore très serrée avec Manchester City, Liverpool a perdu un de ses tauliers. Selon le Daily Mail, Thiago Alcantara, sorti sur blessure durant la rencontre, est touché aux ischios-jambiers et devrait manquer les six prochaines semaines de compétition. Un gros coup dur pour l’Espagnol qui semblait être enfin débarrassé de ses pépins physiques, et enchainait les performances de haut rang.

Klopp peu enclin à recruter

L’ancien du Bayern Munich n’est pas le seul à être blessé. Les milieux Naby Keita, Curtis Jones et Alex Oxlade-Chamberlain ont tous manqué le déplacement à Fulham. Avec autant d‘absence dans un poste aussi crucial, la possibilité de voir Liverpool recruter pouvait avoir du sens. Mais il n’en sera rien.

Après le match contre le promu, Klopp a expliqué à la presse que cela n’entrait pas dans les plans du club: "Un transfert doit avoir un sens maintenant et à long terme. Nous avons huit milieux de terrain. Nous en avons encoe assez. Ce n’est pas que nous manquons de milieux, c‘est juste que certains d’entre eux sont blessés." Les Reds n’ont plus qu’à espérer que Fabinho, Jordan Henderson et James Milner ne rejoignent pas l’infirmerie.