Liverpool-Tottenham: Klopp explique ce qu'il a dit au quatrième arbitre sur le but des Reds

Averti pour avoir chambré l'arbitre lors de la victoire renversante de Liverpool face à Tottenham dimanche, Jürgen Klopp a livré sa version des faits et révèle que Paul Tierney voulait lui donner un carton rouge.

Jürgen Klopp persiste et signe. Deux jours après la victoire renversante de Liverpool face à Tottenham (4-3), le coach des Reds est revenu en conférence de presse sur la fin de match totalement folle à Anfield, où il s'est claqué sur le but de la victoire inscrit par Diogo Jota, avant d'aller hurler au visage du quatrième arbitre. Un geste qui pourrait lui valoir une sanction selon le Daily Mail.

À la veille du déplacement à Fulham, l'Allemand est revenu sur cet incident et a révélé ce qu'il s'est passé avec Paul Tierney - l'arbitre du match - ce dimanche. "Toute cette situation n'aurait pas dû se produire, c'est tout. C'est pourquoi j'ai célébré comme je l'ai fait. Il y a eu la faute sur Mo (Salah, qui n'a pas été sifflée, ndlr), rappelle Jürgen Klopp ce mardi. Une minute plus tard, nous avons marqué et vous devriez être heureux d'avoir marqué un but, mais j'étais juste en colère, je n'ai rien dit de mal. Je criais: "Sans toi, sans toi", ce qui n'a même pas de sens."

Klopp aurait dû être exclu

Simplement averti par Paul Tierney, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund aurait dû être exclu selon l'arbitre principal. "Il m'a dit: 'pour moi, c'est un carton rouge, mais pour lui (le quatrième arbitre), c'est jaune'. Il m'a montré un jaune et m'a souri, c'est tout", avoue Klopp, qui a tenu à répondre à ses détracteurs. "J'ai entendu dire que je mentais. J'ai fait beaucoup de choses, mais je ne mentais pas. Je n'aurais pas dû dire deux ou trois choses, mais ce n'était pas des mensonges."

Sous le coup d'une éventuelle sanction, Jürgen Klopp sera bien sur le banc des Reds face à Fulham ce mercredi. "Je dois probablement m'attendre à une punition parce que les arbitres pensent que j'ai mis en doute leur intégrité. Mais sur le moment, je viens de décrire mes sentiments. Nous avons gagné un match de football 4-3 de manière spectaculaire et les seuls gros titres étaient sur moi. Je le regrette vraiment car ce n'est pas comme ça que ça devrait être."