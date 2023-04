Manchester City-Arsenal: ça a chauffé très fort entre White et Foden après le match

Coéquipiers en sélection, Ben White et Phil Foden ont eu une explication très, très tendue après la victoire de Manchester City contre Arsenal (4-1), mercredi, en championnat.

Gareth Southgate devra peut-être jouer les médiateurs lors du prochain rassemblement de l’Angleterre. Car mercredi, le sélectionneur des Three Lions a pu voir deux de ses joueurs s’écharper après la démonstration de Manchester City contre Arsenal (4-1) en Premier League. Quelques instants après le coup de sifflet final à l’Etihad Stadium, le ton est vite monté entre Ben White et Phil Foden.

White agrippe Foden par le maillot

Comme le montrent des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, c’est le défenseur des Gunners qui s’est approché en premier de son coéquipier en sélection, alors que celui-ci échangeait quelques mots avec Leandro Trossard. White a semble-t-il aggripé Foden par le dos de son maillot, avant de rapprocher son front du sien. Un accrochage qui n’a pas échappé à Bernardo Silva.

Le Portugais s’est précipité pour calmer les deux hommes, Foden repoussant White avec force. Un petit attroupement s’est créé et un Erling Haaland très remonté est venu ajouter son grain de sel. Il a fallu l’intervention de certains joueurs pour faire redescendre la pression. Alors qu'a pu faire Foden, entré à la 87e minute, pour provoquer la colère de White ? Selon certains médias britanniques, dont The Daily Express, il y aurait une vraie "animosité" entre les deux joueurs et elle ne serait pas nouvelle.

Le quotidien rappelle que White avait eu du mal à s’intégrer au collectif anglais lors de la dernière Coupe du monde. Il avait quitté le Qatar en plein milieu du tournoi, évoquant alors des "raisons personnelles".