Premier League: Manchester City terrasse Arsenal et s'ouvre un chemin vers le titre

Le choc déterminant pour le titre de Premier League a été remporté 4-1 par Manchester City contre Arsenal, mercredi soir. Kevin De Bruyne s'est offert un doublé sur des passes d'Erling Haaland.

On saura dans quelques semaines s'il s'agissait bien du dernier tournant de la saison. Mais c'est un énorme tour de force que les Skyblues ont réussi mercredi soir devant leur public. En surclassant le leader Arsenal sur le score de 4-1 à l'Etihad Stadium pour la 33e journée de Premier League, Manchester City a repris le contrôle de son destin pour aller chercher un neuvième titre de champion d'Angleterre. Avec ce succès dans cette "finale avant l'heure", le club mancunien n'a plus que deux points de retard sur son adversaire du soir. Mais il en a surtout potentiellement quatre d'avance, compte tenu de ses deux matchs en moins.

La cerise sur le gâteau pour Haaland

Il n'a fallu que sept minutes aux hommes de Pep Guardiola pour faire voler en éclats le plan de Mikel Arteta, avec une frappe d'une précision remarquable de Kevin De Bruyne. Assurément remis de son coup de mou post-Mondial, il s'est offert un doublé avec un tir digne d'un renard des surfaces (54e). Mais avant d'enfoncer le clou et de réduire à néant les espoirs londoniens, le chef d'orchestre belge a délivré une passe décisive sur le coup de casque de John Stones en fin de première période (45e+1). Le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage a d'ailleurs participé à la dramaturgie de ce match (et peut-être de la saison) en mettant un certain temps avant de valider ce but de 2-0.

Et Erling Haaland? Souvent critiqué pour son apport dans les grands matchs de Manchester City, le cyborg norvégien a contredit ses détracteurs en étant passeur décisif sur les buts de Kevin De Bruyne. Mais il a aussi fait preuve de maladresse devant la cage d'Aaaron Ramsdale, au point de laisser penser qu'il quitterait ce choc sans faire trembler les filets. Mais c'est bien son 33e but de la saison en Premier League qu'il a inscrit à la toute dernière seconde pour parachever la prestation mancunienne (90e+4). Arsenal, qui n'a cadré son premier tir qu'après le retour des vestiaires, a sauvé l'honneur à la 86e minute grâce à Rob Holding.

Calendrier difficile pour Arsenal, rythme soutenu pour City

La fin du mois mai risque bien d'être très cruelle pour les Gunners. En cas de sans-faute des deux rivaux, Manchester City pourrait bien virer en tête... quelques jours seulement avant la dernière journée de Premier League (le deuxième match en retard est prévu le 24 mai sur la pelouse de Brighton).

Mais cette bascule pourrait bien avoir lieu plus tôt, si Arsenal échoue par exemple contre Chelsea (02/05) ou Newcastle (07/05). À moins que Manchester City ne soit rattrapé par son rythme infernal, causé notamment par la demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid (09/05 et 17/05).