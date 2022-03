Manchester City: Benjamin Mendy reconvoqué devant la justice fin mai

Un juge anglais a sommé ce vendredi Benjamin Mendy de se présenter devant la justice le 23 mai prochain pour une nouvelle audience préliminaire avant son procès fin juillet. Le défenseur français est accusé de sept viols présumés et reste en liberté conditionnelle.

Le feuilleton judiciaire de Benjamin Mendy en Angleterre a donné lieu à une nouvelle étape ce vendredi. Le juge Steven Everett du tribunal de Chester a annoncé la tenue d’une nouvelle audience préliminaire avant le début du procès du défenseur français et de son co-accusé Louis Saha Matturie.

Dispensé d’assister à l’audience ce vendredi, le latéral gauche de Manchester City devra en revanche se présenter devant la justice le 23 mai prochain rapportent plusieurs médias britanniques dont l’Evening Standard. Pendant deux jours, les avocats des différentes parties et l’accusation étudieront à nouveaux les charges. Ce sera, normalement, la dernière occasion pour faire connaître de nouvelles accusations avant l’ouverture du procès toujours programmé le 25 juillet et pour une durée d’environ six semaines.

Pas de charges supplémentaires contre Mendy

Libéré sous caution le 7 janvier dernier puis placé sous contrôle judiciaire après avoir été emprisonné depuis août 2021, Benjamin Mendy avait ensuite appris que de nouvelles charges pesaient contre lui. Début février, le champion du monde 2018 était ainsi accusé de neuf faits portant sur sept viols présumés, une tentative de viol et une agression sexuelle. Le tout sur un total de six plaignantes.

Son co-accusé, Louis Saha Matturie, est lui accusé de dix faits dont sept viols et trois agressions sexuelles sur cinq victimes présumées.

Bonne nouvelle pour l’international tricolore aux 10 sélections, l’audition tenue ce vendredi n’a pas donné lieu à de nouvelles accusations après environ une heure d’échanges. En attendant la prochaine audience préliminaire fin-mai puis l’ouverture de son procès, Benjamin Mendy restera en liberté et sous contrôle judiciaire.