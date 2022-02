Manchester City: nouvelle accusation contre Benjamin Mendy, la date du procès fixée

Initialement accusé de sept viols et d'une agression sexuelle et en liberté conditionnelle depuis début janvier, Benjamin Mendy s'est présenté devant la justice ce mercredi. La date de son procès est fixée au 25 juillet.

La date du procès est fixée: ce sera à partir du 25 juillet. C'est vêtu d'un costume-cravate noir, d'une chemise blanche, d'un manteau et d'un masque noirs, sous le regard de plusieurs journalistes présents pour couvrir l'audience, que Benjamin Mendy s'est présenté ce mercredi devant la justice.

Une nouvelle plaignante

Accusé jusque-là de sept viols et une agression sexuelle sur cinq femmes, l'international français avait été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 7 janvier dernier. Ce mercredi, la court a informé le latéral qu'il faisait face à une nouvelle accusation, cette fois pour tentative de viol. Ce qui porte à six le nombre de plaignantes dans cette affaire, pour neuf charges au total, selon la presse anglaise. L'autre accusé dans l'affaire, Louis Saha Matturie, était également présent à l'audience.

La BBC précise que Benjamin Mendy est de nouveau convoqué devant le tribunal le 11 mars prochain, pour une nouvelle audience préparatoire. Le procès pourrait s'étaler sur six semaines. Pour l'instant, le champion du monde 2018 n'a pas encore plaidé coupable ou non coupable.