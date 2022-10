Manchester City-Brighton: De Bruyne célèbre son cocard à l'oeil droit après son but

Le milieu de terrain belge de Manchester City Kevin de Bruyne est apparu sur la pelouse avec un cocard à l'oeil droit, ce samedi face à Brighton. Auteur du troisième but des Skyblues, il n'a pas hésité à moquer son ecchymose lors de sa célébration.

Le look de Kevin de Bruyne a surpris tous les fans de City ce samedi lors de son arrivée à l'Etihad Stadium, en amont du match face à Brighton lors de la 13e journée de Premier League. Il faut dire que son cocard à l'oeil droit était difficile à manquer.

Le cocard de de Bruyne (avec eyeliner?) amuse les réseaux

Alors que les premières rumeurs enflaient sur les raisons d'un tel oeil au beurre noir - avec des soupçons de ce qui semble être un eyeliner - sur les réseaux sociaux, le commentateur de la BBC Mike Minay rassurait tout le monde en expliquant que non, le 3e du Ballon d'or n'avait pas perdu un pari, ni même été pris dans une bagarre. Le Belge aurait simplement été touché par un ballon en pleine tête durant l'entraînement.

Et de Bruyne, même avec un oeil touché, ne manquera pas la cible pendant le match sur son superbe but, celui du 3-1, pour sceller la victoire des Citizens face aux Seagulls. Auteur d'une frappe magistrale du droit dans la lucarne, il mimera une célébration qui n'est pas sans rappeler celle de Roberto Firmino contre le PSG en 2018. Le Brésilien avait effectué le même geste, à savoir se cacher son oeil indemne, l'oeil gauche, comme pour affirmer que non, il n'a pas perdu la vista malgré ce pépin.

Si l'image de cet oeil noir a amusé sur les réseaux sociaux, cela aurait pu rappeler de mauvais souvenirs au joueur de Manchester City. Il avait dû être opéré en 2021 après un choc brutal avec Antonio Rüdiger en finale de la Ligue des champions. À l'époque, de Bruyne avait quitté le terrain en larmes.