Manchester City-Brighton: Haaland signe un doublé avec une relance incroyable d'Ederson

Six jours après sa première défaite de la saison face à Liverpool (1-0), City a renoué avec le succès contre Brighton (3-1) lors de la 13e journée de Premier League. Erling Haaland, encore auteur d'un doublé, et Kevin de Bruyne remettent les Cityzens à une longueur d'Arsenal.

Après avoir trébuché face à Liverpool, City reprend pied. Les hommes de Pep Guardiola ont signé leur 8e succès de la saison samedi à domicile face à Brighton (3-1), lors de la 13e journée de Premier League.

Haaland guide City, de Bruyne conclut l'affaire

Muet à Anfield il y a six jours, Erling Haaland a repris sa course effrénée vers le record de buts sur une saison. Une minute après une situation litigieuse dans la surface, faisant suite à un crochet sur le portier des Seagulls Robert Sanchez, le Norvégien a profité d'une sortie complètement manquée du gardien espagnol pour faire parler son physique et sa vista (1-0, 21e). Le tout sous l'impulsion d'une relance longue incroyable d'Ederson.

Un 16e but en championnat qui en appellera un deuxième, 20 minutes plus tard, sur penalty après une faute de Gross sur Bernardo Silva (2-0, 41e). Il s'agit du 600e but de City sous l'ère Guardiola en Premier League.

Efficaces dans le premier acte, les Cityzens ont reculé après la pause jusqu'à se faire punir sur une très belle frappe du Belge Leandro Trossard (2-1, 53e). Dans un temps fort, Brighton a poursuivi ses offensives mais à la 74e minute, Kevin de Bruyne a transformé une offrande de Bernardo Silva, expédiant son tir du droit dans la lucarne de Sanchez (3-1, 74e).

Grâce à ses deux stars, City revient provisoirement à un point d'Arsenal, qui se déplace dimanche sur la pelouse de Southampton (15 heures). Pour les Seagulls en revanche, la mauvaise série se poursuit: en s'inclinant face aux champions en titre, Brighton enchaîne un cinquième match sans victoire en championnat et reste dans le ventre mou.