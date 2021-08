West Ham: Antonio entre dans l’histoire des Hammers avec une célébration originale

West Ham s'est offert un large succès à domicile face à Leicester (4-1), lundi soir. Michail Antonio a inscrit un doublé en fin de match, devenant ainsi le meilleur buteur des Hammers en Premier League. Une page écrite dans l'histoire du club que l'attaquant a célébrée d'une curieuse manière.

C’était la fête à Londres, lundi soir, où un nouveau roi a été couronné. Avec un doublé plein de classe lors de la large victoire de West Ham sur sa pelouse face à Leicester (4-1), Michail Antonio est entré dans l’histoire des Hammers. Grâce à ces deux nouveaux buts ajoutés à son compteur personnel, qui culmine désormais à 49 réalisations, l’attaquant anglais de 31 ans a dépassé la légende du club, Paolo Di Canio (47), devenant seul le meilleur buteur du club en Premier League.

Une entrée dans l’histoire londonienne que Michail Antonio, numéro 9 sur le dos cette saison pour la première fois de sa carrière – il est latéral de formation –, a fêté d’une manière pour le moins surprenante.

Fou de joie après le premier de ses deux buts du soir inscrits en fin de rencontre (80e puis 84e), celui-ci s’est précipité vers son banc, où un membre de son staff lui a tendu… une pancarte grandeur nature de lui-même, qu’il a portée en bord de terrain avant de l’embrasser.

Les Hammers en tête de la Premier League

"Inscrire un but, marquer l’histoire, se lancer dans une célébration, se tromper sur le nom du film dans l’interview… Baby pardonne moi ! #DirtyDancing4Life", a-t-il tweeté dans la langue de Shakespeare après le match, faisant référence à la mythique scène de portée de Baby par Johnny dans le film Dirty Dancing. Et non à Save The Last Dance, comme l'habitué des célébrations étonnantes avait pu l’assurer en interview plus tôt dans la semaine.

Avec ce succès retentissant acquis au stade olympique de Londres, le deuxième en deux rencontres après leur large victoire contre Newcastle en ouverture (2-4), les Hammers sont en tête de la Premier League. Même si la saison ne fait que débuter, cela valait bien un moment hollywoodien et toutes les célébrations du monde, même les plus originales.

