Mercato: City hors course pour Ronaldo, United en pôle

Alors que Manchester City s’était sérieusement rapproché de Cristiano Ronaldo ces derniers jours, le journaliste italien Fabrizio Romano annonce que le club n’est plus intéressé et que c’est Manchester United qui est en pôle pour recruter le Portugais.

Cristiano Ronaldo va-t-il se réconcilier avec les supporters de Manchester United ? Depuis plusieurs jours, le Portugais était annoncé du côté de Manchester City, un crève-cœur pour les fans des Red Devils. Mais d’après le journaliste italien Fabrizio Romano, la piste de CR7 a été définitivement abandonnée par les Cityzens. Il n’y a jamais eu d’accord entre City, la Juventus et Ronaldo.

Toujours d’après Fabrizio Romano, c’est donc désormais Manchester United qui serait en pôle pour signer son ancien joueur, passé par Old Trafford entre 2003 et 2009. Les Red Devils seraient "sérieusement intéressés" et prépareraient le contrat - potentiellement jusqu'en 2023 - pour Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes, l’agent du Portugais, serait entré en contacts directement avec Manchester United jeudi soir.

Entre temps, Ronaldo aurait discuté avec son ancien manager Sir Alex Ferguson, d’après Samuel Luckhurst, journaliste pour Manchester Evening News. La relation forte entre les deux hommes, depuis la fin d’adolescence du Portugais, a sans doute joué dans les dernières discussions.

Solskjaer: "Il sait que nous sommes là"

Ole-Gunnar Solskjaer, l’entraîneur des Red Devils qui a évolué avec CR7 pendant quatre saisons, a d’ailleurs tendu une perche à son ancien coéquipier, ce vendredi en conférence de presse. "S’il venait à quitter la Juventus, il sait que nous sommes là", a glissé le Norvégien.

"Je ne pensais pas qu’il quitterait la Juventus, a ajouté Solskjaer. Nous avons toujours eu une bonne communication, Bruno (Fernandes) a aussi parlé avec lui et il sait ce que l’on pense de lui." Pour Cristiano Ronaldo, un retour à Old Trafford aurait une autre saveur qu’une signature à Manchester City, douze ans après son dernier match avec United.