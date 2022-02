Manchester City: Foden impliqué dans une bagarre, sa mère frappée au visage

Claire Foden, la mère du milieu de terrain de Manchester City Phil Foden, a été violemment frappée au visage dans une bagarre à l’AO Manchester Arena, en marge du combat de boxe entre Kell Brook et Amir Khan.

La vidéo circule déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. Phil Foden et Manchester City, défaits samedi face à Tottenham (2-3) en Premier League, s’en seraient bien passés. Elle ne concerne pas directement le milieu de terrain international mais sa maman, Claire Foden. Selon The Sun, la scène s’est déroulée samedi soir dans les coulisses de l’AO Manchester Arena où avait lieu de combat de boxe entre Kell Brook et Amir Khan.

Une scène violente et choquante

Dans un couloir, on voit d’abord le joueur des Citizens, le visage fermé, raccompagné dans une pièce privée par sa compagne, Rebecca Cooke. Difficile de savoir ce qu’il s’est passé mais plusieurs hommes attendent devant la porte. Quelques instants plus tard, la mère de Foden, furieuse, sort dans le couloir. "Qui l’appelle", hurle-t-elle. "Personne", répond l’un d’entre eux. "F… off !", lâche alors Claire Foden avant de bousculer l’un de ces individus. Après s’être relevé, celui-ci la frappe alors au visage dans une scène aussi violente que choquante. S’en suit une bagarre générale dans la confusion la plus totale. Phil Foden apparaît brièvement pour défendre sa mère avant de disparaître. La scène se termine avec un individu lançant des coups d’extincteurs dans le vide. Pathétique.