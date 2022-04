Manchester City: Guardiola donne rendez-vous à Klopp pour un dîner au Hall of Fame

Pep Guardiola, manager de Manchester City, a encensé Jürgen Klopp, son confrère de iverpool, après le match nul spectaculaire (2-2) entre les deux équipes, rivales pour le titre en Premier League, dimanche.

Manchester City a mené deux fois mais n’a finalement pas réussi à s’offrir le choc au sommet de la Premier League face à Liverpool (2-2), dimanche. Mais Pep Guardiola a loué le spectacle offert par les deux équipes et salué le management de Jürgen Klopp, à qui il a donné rendez-vous pour un dîner de champion à l’issue de leur carrière.

"Il fait de moi un meilleur manager"

"Il fait de moi un meilleur manager... ses équipes sont positives, agressives et elles veulent attaquer, a confié l’Espagnol à l’issue de la rencontre. J'essaie de l'imiter. Nous ne sommes pas amis, nous ne dînons pas ensemble, nous dînerons un jour au Hall of Fame, j'ai son numéro de téléphone mais je ne l'appelle pas. J'ai beaucoup de respect pour lui et il sait que samedi prochain nous essaierons de le battre."

Les deux équipes se retrouveront en effet en demi-finale de la FA Cup cinq jours. En attendant, elles sont au coude à coude dans la lutte pour le titre en Premier League avec un très léger avantage pour les Cityzens, leaders avec un point d’avance sur les Reds à sept journées de la fin. "Sept matchs en Premier League, c'est beaucoup de points, nous devons jouer à l'extérieur, ils doivent le faire, mais j'avais le sentiment que nous nous comporterions bien. Je ne sais pas ce qui va se passer. La façon dont nous avons joué contre une équipe que j'admire beaucoup."

Puis, l’ancien technicien du Barça s’est laissé dans une diatribe philosophique sur l’importance du résultat en fonction de celle du beau jeu. Tout en affichant une confiance aveugle dans son équipe. "Cela m'a fait beaucoup réfléchir, offensivement, défensivement, ça m'a fait penser pendant tant d'années à jouer comme ils jouent, a-t-il poursuivi. Je veux gagner la Premier League mais ça n'a pas d'importance. Nous sommes si bons et je pense que tous nos fans ont apprécié. J'avais le sentiment qu'on allait rater l'occasion de prendre quatre points mais je te l'ai dit, ça n'arrive pas gagner, perdre, faire match nul ce n'est pas fini. Même avec une victoire, j’aurais dit que ce n’était pas fini (la course pour le titre, ndlr). On sait ce qu'on a à faire, aller à Madrid (en Ligue des champions, contre l’Atlético, mercredi, 21h, sur RMC Sport), FA Cup puis on termine. La Premier League est aussi grande que possible."