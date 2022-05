Manchester City: Guardiola ne prolongera pas avant la fin de saison prochaine

Bien placé pour remporter la Premier League avec Manchester City, Pep Guardiola est resté évasif quant à son avenir sur le banc des SkyBlues. En fin de contrat en juin 2023, l’entraîneur espagnol ne compte pas renouveler son contrat avant la fin de celui ci.

Désormais en poste depuis six ans à Manchester City, Pep Guardiola est resté flou quant à son avenir avec les Citizens. En fin de contrat dans un an, l’homme fort de City ne compte pas rempiler avec les champions en titre dès maintenant: “Si je prolonge le contrat, ce sera à la fin de la saison prochaine. Ça n'arrivera pas avant, a-t-il déclaré pour SkySports. Ça fait plusieurs années que je suis ici et je dois voir comment nous allons ensemble avec l'équipe."

Nommé parmi les cinq prétendants au titre d'entraîneur de l'année en Premier League, Guardiola met un point d’honneur à faire cet état des lieux avant de se projeter dans l’avenir: “En étant conscient de ça, je resterais 10 ans de plus. Mais il faut prendre le temps pour ça, absolument. Ce n'est pas le moment, surtout dans cette saison, ou lors de la prochaine saison.”

Entre son élimination en Ligue des champions et la course au titre contre Liverpool, Manchester City vit une fin de saison mouvementée et l’heure n’est donc pas à sa prolongation pour le vainqueur de la Ligue des champions 2009 et 2011 avec Barcelone.

L'élimination en Ligue des champions ne conditionne pas son avenir

Toujours meurtri par cette élimination rocambolesque de City par le Real Madrid en demi-finale de Ligue des champions, Guardiola maintient que le parcours européen ne conditionnera pas sa prolongation de contrat. "Oui, je suis déçu, nous voulions jouer la finale, mais cela ne va pas changer mon avenir ou mon passé. La raison pour laquelle nous sommes venus ici en Angleterre est déjà justifiée. Nous voulions le faire, nous l'avons fait.”

Manchester City se déplacera à Londres afin d'y affronter West Ham ce dimanche (15h, sur RMC Sport) avant de recevoir Aston Villa pour éventuellement célébrer son huitième titre de champion d’Angleterre, dix ans après le miracle de 2012.