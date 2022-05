Manchester City: "Il veut être le seul leader", Evra tacle le management de Guardiola

Après l’élimination de Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions, Patrice Evra a critiqué la gestion de Pep Guardiola. L’ancien défenseur de Manchester United, consultant pour Prime Video en Italie, estime que le coach catalan refuse de partager le leadership avec ses joueurs.

Patrice Evra ne s’en est jamais caché, il a le cœur rouge. Pour la vie. Après y avoir évolué durant huit ans (2006-2014), l’ancien latéral gauche reste un fervent supporter de Manchester United. Et lorsqu’il s’agit de commenter les déboires du rival City, il peut se montrer piquant. L’ex-capitaine des Bleus l’a rappelé après l’élimination des Skyblues face au Real Madrid, en demi-finale de la Ligue des champions.

Consultant pour Prime Video en Italie, "Tonton Pat" a notamment taclé le management de Pep Guardiola. "Manchester City a besoin de leaders, mais Guardiola n’en veut pas. Il ne veut pas de personnalité. C'est lui le seul leader. Quand ils ont des problèmes, c’est pour ça qu’ils n'ont personne sur le terrain pour les aider", a déclaré l’ancien de la Juventus, retiré des terrains depuis deux ans, dans des propos rapportés par le Daily Mail.

"Ils sont traumatisés, ils me rappellent le PSG"

"Guardiola ne peut pas diriger des joueurs avec de la personnalité, a-t-il poursuivi. Il l'a fait à Barcelone, mais il a construit son équipe pour contrôler tout le vestiaire. Quand les choses tournent mal, c’est toujours lui qui décide." Au-delà de leur manager, Evra a également critiqué le manque de charisme des Citizens, toujours en quête de leur premier sacre en C1 malgré des investissements colossaux et l’arrivée annoncée d’Erling Haaland.

"Ils sont traumatisés. Ils me rappellent le PSG, ce sont des clubs basés sur l'argent. Le Real Madrid a aussi de l'argent, mais il a une histoire derrière lui. Manchester City n'a que de l'argent et les joueurs vont y jouer uniquement pour ça. Après, ils gagnent des trophées, bien sûr, mais un joueur choisit d'aller à Manchester City uniquement parce que le club vous offre plus d’argent."