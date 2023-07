Manchester City: Haaland signe son retour avec un doublé en amical

Auteur d’une énorme première saison avec Manchester City, Erling Haaland a fait son grand retour ce dimanche sur les terrains. À l’occasion d’un match amical contre Yokohama au Japon, le Norvégien a inscrit un doublé, permettant aux Citizens de sortir victorieux 5-3. Nommé homme du match, le buteur a eu droit à un petit cadeau en prime.

La machine Erling Haaland est déjà relancée. Après une saison de tous les records en Premier League où il a marqué à 36 reprises en 35 rencontres, et une Ligue des champions décrochée pour sa première année avec les Citizens, le Norvégien retrouvait ce dimanche le rectangle vert.

Comme le PSG, Manchester City prépare sa saison avec une tournée au Japon. Si les deux formations ne se croiseront pas sur le terrain, le champion d’Angleterre a joué ce dimanche son premier match contre Yokohama. Un match pas si évident pour les Anglais qui ont concédé deux buts en 10 minutes (27e et 37e). Avant la pause, Stones et Alvarez ont remis les compteurs à zéro. Au retour des vestiaires, Haaland a remplacé le deuxième buteur, et n’a pas tardé à se mettre en valeur.

Un match parfait pour Haaland

À la 52e minute, Foden lance parfaitement Haaland dans la surface. Le tir pied gauche de ce dernier trompe le portier adverse trop court pour sortir le ballon, mais le festival ne s’arrête pas là. Dans le temps additionnel, le joueur de 23 ans remet le couvert. Servi parfaitement par Cancelo, Haaland n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. Avant lui, Rodri (72e) s’était chargé d’aggraver la marque, tandis que Inoue (86e) réduisait le score pour l’équipe japonaise (3-5).

En plus de ce doublé, Haaland est reparti du stade avec un cadeau financier. Nommé homme du match, le Norvégien a eu droit à un chèque de 6 334€. Une belle préparation pour Haaland qui aura à cœur de faire trembler à nouveau les filets durant le match du Community Shield face à Arsenal le 6 août. Avant cette échéance, les Citizens affronteront en amical le Bayern Munich et l’Atletico de Madrid.