Manchester City: Haaland se "sent mal" pour Fulham après un but litigieux accordé aux Skyblues

Balayé par Manchester City ce samedi lors de la 4e journée de Premier League (5-1), Fulham a tenu tête aux champions d'Angleterre jusqu'à la pause, avant d'encaisser un but qui aurait pu être refusé. De quoi provoquer la colère de Marco Silva, l'entraîneur des Cottagers, rejoint dans son analyse par un invité surprise... Erling Haaland.

Un but qui aurait pu tout changer ? Alors que Fulham tenait tête à Manchester City en première période à l'Etihad Stadium ce samedi, Nathan Aké a donné l'avantage aux champions d'Angleterre d'une tête imparable. Un but accepté par Michael Oliver malgré une position de hors-jeu de Manuel Akandji, qui tend le pied sans toucher le ballon. À 2-1 à la mi-temps, City a déroulé au retour des vestiaires, avec un triplé d'Erling Haaland (5-1). L'attaquant norvégien est désormais crédité en Premier League de six buts en quatre rencontres, dans la lignée de ses performances supersoniques de l'an dernier.

"Je me sens mal pour eux"

Ce fait de jeu a changé le cours du match pour Marco Silva, furieux en conférence de presse. "Tous ceux qui ont joué au football, qui ont une certaine connaissance du football, savent à 100 % qu’il faut refuser ce but. Pour lui (l'arbitre assistant), il peut être difficile de voir une position de hors-jeu, mais pour le VAR, il est impossible de ne pas refuser ce but. Ce moment a eu un impact énorme sur le match", a confié le coach des Cottagers.

Un point de vue partagé par... Erling Haaland. Le meilleur joueur européen de la saison dernière s'est montré honnête et estime que le but aurait dû être refusé. "Je pense aussi qu'il y avait hors-jeu, je me sens mal pour eux. Je serais furieux si c'était moi", a confié le buteur norvégien au micro de BeIN Sports. Ancien arbitre, Mike Dean a également affirmé sur Sky Sports que ce but aurait du être refusé, le défenseur ayant gêné le gardien. Avec quatre succès en autant de match, les joueurs de Pep Guardiola occupent seuls la tête du classement alors que se profile la trêve internationale.