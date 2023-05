Manchester City: Haaland va fêter son record de buts en jouant "aux jeux vidéo"

Auteur de son 35e but de la saison en Premier League mercredi soir contre West Ham (3-0), Erling Haaland est devenu le meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais tous formats confondus. Pas de quoi, pour autant, prendre la grosse tête pour le Norvégien, qui est déjà concentré sur les autres échéances avec City.

Une haie d'honneur pour celui qui, à 22 ans, n'a sans doute pas fini d'empiler les records. Mercredi soir contre West Ham (3-0), Erling Haaland a été célébré par ses coéquipiers de Manchester City après que le Norvégien est devenu le meilleur buteur de l'histoire sur une saison de Premier League, tous formats confondus. Auteur de sa 35e réalisation - pour sa première saison dans le championnat anglais, rappelons-le - il a effacé des tablettes Andy Cole et Alan Shearer, qui s'étaient arrêtés à 34 buts avec Newcastle en 1993-94 pour le premier et Blackburn la saison suivante pour le second.

"Cette haie d'honneur m'a fait mal, ils m'ont frappé fort dans le dos!"

Interrogé après la rencontre par Sky Sports, Haaland s'est montré fidèle à lui-même: simple et toujours aussi concentré sur le terrain. "Le plus important était de prendre les trois points pour continuer à être dans la course au titre", a-t-il expliqué avant de reconnaître qu'il était "fier et heureux" de ses accomplissements personnels. "C'est une soirée spéciale et un moment spécial", a-t-il ajouté.

Questionné ensuite sur la haie d'honneur de la part de ses coéquipiers et des membres du staff de Manchester City, le Norvégien a admis que c'était "un sentiment génial, comme pour chaque but que j'inscris", même si "cette haie d'honneur m'a vraiment fait mal, ils m'ont frappé fort dans le dos!"

"Je préfère ne pas continuer à parler de ces records ou je deviendrai fou dans ma tête"

À la question de savoir s'il échangerait un tel record avec un potentiel triplé coupe-championnat-Ligue des champions en fin de saison, Haaland a simplement répondu "oui", précisant toutefois : "Tout le monde sait que c'est possible mais nous ne pouvons pas penser à la finale de la Cup maintenant alors que nous jouons contre Leeds dans trois jours."

Modèle de professionnalisme et de concentration, le Norvégien l'a une nouvelle fois montré lorsqu'il a été interrogé sur les autres records qu'il pouvait aller chercher. "Je n'y pense pas, je préfère ne pas continuer à parler de ces records ou je deviendrai fou dans ma tête. Maintenant je vais rentrer à la maison, jouer aux jeux vidéo, manger quelque chose et dormir. C'est ma vie", a-t-il conclu. Un rythme qui semble, pour le moins, lui correspondre à merveille au vu de ses prestations sur le terrain.