Manchester City: record battu pour Haaland avec son 35e but dans une saison de Premier League

Erling Haaland est devenu mercredi soir le meilleur buteur sur une saison de Premier League, tous formats confondus, en inscrivant son 35e but sous le maillot de Manchester City contre West Ham en match en retard de la 28e journée.

Il lui a fallu moins de neuf mois pour faire tomber ce record. Lors de la victoire 3-0 de Manchester City contre West Ham, mercredi soir, Erling Haaland a marqué son 35e but en championnat de la saison. Ce qui fait de lui le nouveau recordman du nombre de buts inscrits en une saison de Premier League. Ses coéquipiers n'ont pas manqué de le féliciter après le coup de sifflet final.

À la 71e minute du match, idéalement lancé par Jack Grealish, le Norvégien de 22 ans est allé battre Lukasz Fabianski d'une balle piquée pour le 2-0. Pour sa première saison avec le club mancunien, il efface des tablettes Andy Cole et Alan Shearer qui s'étaient arrêtés à 34 buts avec Newcastle en 1993-94 pour le premier et Blackburn la saison suivante pour le second. L'élite du football anglais comptait alors 22 équipes, soit 42 journées. Elle a été ramenée à 20 clubs et 38 journées depuis la saison 1995-96.

Il faut remonter à 1966-67, bien avant la création de la Premier League, pour trouver un buteur plus prolifique que lui sur une saison dans l'élite du football anglais: il s'agissait du Gallois Ron Davies avec Southampton (37 buts). Le record absolu semble quant à lui inatteignable. Il est signé Dixie Dean: 60 buts en 42 matchs avec Everton en 1926-1927.

L'ère Guardiola atteint les 1.000 buts

Un autre chiffre marquant a été atteint par Manchester City contre West Ham: 1.000, soit le nombre de buts inscrits par le club depuis l'arrivée de Pep Guardiola. Ce millième but a été inscrit par Phil Foden à la 85e minute de cette rencontre débloquée à la 50e par Nathan Aké.

Avec ce succès, Manchester City a pris la tête de la Premier League avec un match en moins sur son poursuivant Arsenal et surtout un point d'avance. Dans le même temps, Liverpool a confirmé sa bonne forme en signant un cinquième succès consécutif (1-0 contre Fulham). L'unique but de cette rencontre a été marqué par Mohamed Salah sur penalty (39e).