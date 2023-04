Manchester City: les autres records qu’Erling Haaland peut encore battre cette saison en Premier League

Buteur mercredi soir pour la 33e fois de la saison en Premier League, un record, Erling Haaland dispose d'encore sept matches pour inscrire son nom sur d'autres tablettes mythiques du Championnat d'Angleterre. Nombre de buts absolus, triplés, marque inconditionnelle pour un joueur de City... le Cyborg norvégien est encore loin d'être rassasié.

Et dire qu'il lui reste encore sept journées de Premier League à disputer... En plantant pour la 33e fois de la saison en Premier League, mercredi lors du récital de Manchester City contre Arsenal (4-1), Erling Haaland a inscrit son nom en lettres capitales dans la légende du Championnat d'Angleterre.

Le Norvégien de 22 ans détient désormais le record du nombre de buts marqués sur une saison de PL à 20 clubs - et donc à 38 rencontres -, jusqu'ici dans les mains de Mohamed Salah (32 buts). Même Alan Shearer, Luis Suarez ou encore Cristiano Ronaldo n’avaient jamais fait mieux que 31 réalisations... Une marque tonitruante, renversante, hallucinante même pour sa toute première saison dans le Royaume. Et Haaland a encore diverses opportunités de marquer de son empreinte cette saison 2022-23.

• Le record absolu du nombre de buts sur une saison en Premier League

Rappelons que la Premier League, née en 1992, se joue à 20 clubs depuis 1995-1996, et qu'elle se disputait lors de ses trois premières éditions sur 42 rencontres. Le record absolu de PL est donc détenu conjointement par Andy Cole avec Newcastle en 1993-1994 et Alan Shearer avec Blackburn en 1994-1995, avec chacun 34 buts. Autant dire qu'avec encore sept rencontres encore dans la balance, le Cyborg ne devrait pas se priver d'effacer les deux légendes britanniques des tablettes. Il faudra pousser un peu plus pour aller chercher les 41 buts (sur une saison à 42 matchs) de Jimmy Greaves avec Chelsea en 1960-1961, meilleur buteur d'après 1945.

• Le nombre de buts avec Manchester City sur une saison dans le Championnat d'Angleterre

Cette marque iconique remonte à la saison 1928-1929, lorsque Tommy Johnson marqua 38 fois toutes compétitions sur une saison de Championnat d'English Football League (EFL) pour les Skyblues. Avec ses 34 pions, Haaland peut dépasser ce record vieux de près d'un siècle.

• Le nombre de buts sur un seul mois de Premier League

Après avoir battu le précédent record de buts marqués en août détenu par Sergio Agüero et Micky Quinn (8), le Norvégien pourrait tenter de reprendre le record du plus grand nombre de buts marqués en un mois en Premier League à Luis Suarez (10 pour Liverpool en décembre 2013). Haaland s'en était approché très, très près en août avec ses neuf buts en cinq rencontres. En mai, Manchester City aura six matchs de Championnat à disputer, soit un de plus. Jouable?

• Le plus grand nombre de triplés en une saison de Premier League

Depuis le début de saison, Erling Haaland a déjà inscrit quatre triplés dans le Championnat d'Angleterre, tous à domicile. Encore deux et le Norvégien battrait le record d'Alan Shearer qui en avait réalisé cinq avec Blackburn lors de la saison 1995-1996.

Les records de Premier League qu'il a déjà battus: marquer contre toutes les équipes du Championnat (19), plus grand nombre de buts sur une première saison (33), plus grand nombre de buts marqués sur le mois d'août (9), plus petit nombre de matches nécessaires pour réaliser deux triplés (5), premier joueur du championnat anglais à marquer au moins 45 fois sur une saison toutes compétitions confondues, premier joueur à marquer lors de ses quatre premiers matches à l'extérieur...