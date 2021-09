Manchester City: l'émotion d'Aké, qui a perdu son père juste après son but en Ligue des champions

Nathan Aké, titulaire lors de la victoire 6-3 de Manchester City contre Leipzig lors de la première journée de Ligue des champions mercredi, a inscrit son premier but en C1. Une joie suivie d'une grande peine, puisque son père est décédé des suites d'une longue maladie.

Soirée particulière pour Nathan Aké. Le défenseur central de Manchester City a inscrit son premier but en Ligue des champions, lors de la folle victoire 6-3 contre Leipzig mercredi. Quelques minutes après la rencontre, il a appris le décès de son père, gravement malade depuis de nombreux mois.



"Ces dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie, mon père a été très malade et il n'y avait plus de traitement possible. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de soutien de la part de ma fiancée, de ma famille et de mes amis. Hier, après une période difficile, j'ai marqué mon premier but en Ligue des champions. Et seulement quelques minutes après, il est décédé paisiblement, avec ma mère et mon frère à ses côtés. Peut-être que cela devait arriver, me voir jouer l'a toujours rendu fier et heureux. Je sais que tu es toujours avec moi, tu seras toujours dans mon cœur et celui-ci est pour toi papa", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Très peu de temps de jeu

Le joueur de 26 ans est arrivé chez les Skyblues à l’été 2020 contre un chèque de plus de 40 millions d’euros. Mais il doit faire face à une énorme concurrence au poste de défenseur central. Nathan Aké a été utilisé à 16 reprises seulement par Pep Guardiola. L’international néerlandais a paraphé un contrat jusqu’en juin 2025 avec le champion d’Angleterre.

Ce week-end, Manchester City reçoit Southampton pour le compte de la cinquième journée de Premier League avant de songer au déplacement à Paris pour le choc de la deuxième journée de Ligue des champions (28 septembre à 21h sur RMC Sport).

