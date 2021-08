Manchester City: Guardiola se voit partir dans deux ans pour diriger une sélection

Arrivé à Manchester City en 2016, Pep Guardiola s'imagine quitter le club dans deux ans, à la fin de son contrat, pour faire un break. Avant de prendre les commandes d'une sélection.

Manchester City a deux ans pour se trouver un nouvel entraîneur. Car à l’été 2023, le poste sera libre, sauf surprise. Pep Guardiola sera arrivé à la fin de son contrat et il sera temps pour le technicien espagnol - qui aura 52 ans - de prendre quelques vacances bien méritées. "Après avoir passé sept ans ici, je pense que je ferai une pause. Je me reposerai un peu après toutes ces années, je m’arrêterai pour apprendre auprès d’autres entraîneurs", a révélé Guardiola ce mercredi lors d’un événement promotionnel. Il ne se voit pas pour autant prendre sa retraite à la fin de son aventure anglaise.

Il rêve d'Euro et de Mondial

"Ma prochaine étape sera de coacher une équipe nationale, si possible. J’aimerais coacher une sélection sud-américaine, européenne… Si j’ai la possibilité d’entraîner lors d’une Copa América, d’un Euro ou d’une Coupe du monde, j’aimerais le faire", a-t-il ajouté dans des propos rapportés par ESPN Brésil. Arrivé chez les Skyblues en 2016 après des passages couronnés de succès à Barcelone (2008-2012) et au Bayern Munich (2013-2016), il a décroché la Premier League à trois reprises mais attend toujours d'offrir une première Ligue des champions aux Skyblues. Assurément son principal objectif avant de quitter l'Angleterre.

Ce n'est pas la première fois que Guardiola partage son envie de devenir sélectionneur. "J'aimerais être le sélectionneur pendant une Coupe du monde et une Euro, j'aimerais vivre ça", avait-il déclaré en 2017 à la BBC, confiant même son avis de diriger l'Espagne. Un an plus tard, son nom avait été évoqué pour reprendre en main l'Argentine, avant le départ de Jorge Sampaoli et la prise de fonction de Lionel Scaloni.