Premier League: Manchester City va construire son stade dans le metaverse

Manchester City a annoncé son partenariat avec Sony pour créer un stade virtuel dans le metaverse, permettant aux fans de regarder des matchs en direct depuis n'importe quel endroit dans le monde.

Manchester City se lance dans le metaverse (le monde virtuel, ndlr). Comme le rapporte iNews, les Citizens ont signé un partenariat avec Sony afin de développer de nouvelles expériences numériques pour ses fans. L'une d'elle est la création d'un Etihad Stadium virtuel dans le metaverse. Un projet qui pourrait permettre aux supporters de regarder un match en direct, depuis chez eux.

"L'intérêt d'avoir un metaverse est que vous pouvez recréer un jeu, vous pouvez regarder le match en direct, vous faites partie de l'action d'une manière différente sous différents angles et vous pouvez remplir le stade autant que vous le voulez parce que c'est illimité, c'est complètement virtuel", a déclaré Nuria Tarre, directrice du marketing et de l'engagement des fans du City Football Group, dans le quotidien anglais.

Verratti utilise le metaverse

Le projet n’est donc pas une façon de remplacer l’expérience au stade, mais il permet de s’ouvrir aux nouvelles générations, ainsi qu’aux gens ne pouvant pas faire le déplacement en Angleterre. "Nous pouvons tester l’appétit des fans qui achètent des choses dans cet univers, conclut Nuria Tarre. Comment vont-ils l’acheter ? Avec de l’argent réel ? Avec de la crypto-monnaie ? Nous ne savons pas encore jusqu’à où nous allons aller. La première étape consiste à construire un environnement en soi. Nous sommes en train de construire un Etihad Stadium virtuel, qui sera similaire à celui d’aujourd’hui, mais probablement plus futuriste."

Avec cette initiative, Manchester City veut affirmer sa position de pionnier du numérique, et sa volonté de casser les barrières entre virtuel et réel. D'ailleurs, le club anglais n'est pas le seul à se lancer dans le métavers. Aux États-Unis, la National Football League a récemment ouvert un magasin virtuel dans le cadre du jeu vidéo Roblox. En France, Marco Verratti a déclaré vouloir "être un pionnier" du metaverse en achetant l'une des 25 îles numériques proposées à la vente sur The Sandbox (univers où de nombreuses marques possèdent des "parcelles" virtuelles, ndlr).