Manchester City: les enjeux de la nouvelle audience de Benjamin Mendy

Le défenseur de 27 ans, toujours incarcéré, est attendu ce vendredi pour une nouvelle audience. Visé par sept chefs d'accusation de viol, ses avocats doivent défendre une prochaine libération conditionnelle.

Nouvelle journée importante pour Benjamin Mendy. Le défenseur de Manchester City doit comparaître ce vendredi devant le tribunal de Chester. Une audience durant laquelle la justice devrait se prononcer sur les dispositions légales de sa détention provisoire et son éventuel prolongement. Le procès de l'international tricolore (10 sélections), initialement prévu le 24 janvier prochain, a été repoussé à l'été (à compter du 27 juin ou du 1er août) après la signification, le 22 décembre, d'une septième accusation de viol à son encontre.

Mendy transféré vers une prison de haute sécurité avant Noël

Incarcéré à la prison de catégorie B d'Altcourse depuis le mois d'août et visé donc par sept chefs d'accusation de viol sur quatre femmes et un chef d'agression sexuelle sur une cinquième, Benjamin Mendy aurait connu un déménagement de dernière minute juste avant Noël. Selon le quotidien britannique The Sun, le joueur aurait été acheminé à Strangeways, une prison de catégorie A située à Manchester.

Des raisons de sécurité sont évoquées pour justifier ce transfert vers l'une des prisons "les plus dures de Grande-Bretagne", qui a déjà accueilli un ancien footballeur en la persone de Joey Barton. Ce dernier avait été incarcéré en 2010 pendant plus de deux mois après avoir passé à tabac un adolescent.

Les avocats du champion du monde 2018 devraient tenter une nouvelle fois ce vendredi de négocier une remise en liberté sous condition de leur client auprès du tribunal de Chester. Une requête jusque-là toujours refusée par les juges. Une nouvelle audience préparatoire est ensuite prévue à la fin du mois.