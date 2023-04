Manchester City-Liverpool: Guardiola très agacé par les critiques sur sa célébration

Manchester City a maintenu le rythme dans la lutte pour le titre avec Arsenal en s’imposant nettement samedi face à Liverpool (4-1). La célébration de Pep Guardiola sur le premier but des Cityzens a fait polémique. Ce qui n’a pas manqué d’agacer l’intéressé.

De l’émotion, de la joie… et un peu de chambrage ? C’est ainsi que certains observateurs ont reçu la célébration de Pep Guardiola samedi lors du but de Julian Alvarez et l’égalisation de Manchester City face à Liverpool. Fou de joie, le Catalan a semblé saluer cette réalisation devant plusieurs remplaçants des Reds qui passaient devant le banc de City à ce moment-là. Dont le Grec Kostas Tsimikas.

Interrogé sur cette scène au terme du large succès des siens (4-1), Pep Guardiola a été surpris et agacé par ces remarques. "Vous avez semblé célébrer juste devant le visage de Tsimikas. Il y a-t-il eu un accrochage avant ?", lui a lancé un journaliste en conférence de presse. "Oh allez…", a d’abord répondu l’Espagnol, désabusé par cette question.

"C’est un manque de respect ?"

"C’est partout à la tv", a relancé le journaliste. "Je suis désolé, a répondu Guardiola, sans masquer son agacement. J’ai célébré avec mon fils qui était là-haut, je viens ici et je dis : ‘Le but était beau, n’est-ce pas ?’ C’est tout, je suis désolé…" "C’est un manque de respect", a surenchéri l’interlocuteur du Catalan. "Vous pensez cela ? C’est un manque de respect ?", a réagi surpris l’ancien du Barça. "Je pense que c’était un peu le cas, oui", a une nouvelle fois insisté le journaliste. Pour une conclusion dépitée de Guardiola: " Ah ok, désolé. Je suis désolé."