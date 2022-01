Manchester United: accusé de violences conjugales, Greenwood écarté "jusqu'à nouvel ordre"

Accusé de violences conjugales par sa compagne, Mason Greenwood a été écarté par son club, Manchester United. L'attaquant ne pourra plus s'entraîner jusqu'à nouvel ordre.

Manchester United n’a pas tardé à passer à l’action. Après avoir pris connaissance des faits reprochés à son attaquant, Mason Greenwood, soupçonné de violences conjugales, les Red Devils ont publié un communiqué, indiquant que l’international anglais "ne reprendra pas l'entraînement et ne jouera pas de match jusqu'à nouvel ordre". Sur les réseaux sociaux, Harriet Robson, présentée comme la compagne de Mason Greenwood par les médias anglais, a publié des photos de son corps tuméfié, résultat des coups que lui aurait porté l’attaquant.

Elle a également partagé une note vocale de ce qui ressemblait à une bagarre avec un homme datée du 22 octobre, et qui laisse entendre que cet homme l'aurait forcée à avoir un rapport sexuel.

Une enquête a été ouverte

Sur des images supprimées depuis, la jeune femme présente des bleus sur ses bras et ses jambes. On peut également la voir la bouche et le nez en sang, accompagnés de ce message sans équivoque: "Pour que vous sachiez tout ce que me fait Mason Greenwood." La police a annoncé l’ouverture d’une enquête "pour établir toutes les circonstances" autour de cette affaire, qui n’est pas sans rappeler d’autres accusations tout aussi graves, notamment celles qui visent le Français Benjamin Mendy, accusé de sept viols et d’une agression sexuelle