Manchester United: Pogba serait prêt à prolonger... à une seule condition

Paul Pogba serait enclin à prolonger son contrat à Manchester United (qui expire pour le moment en juin) si Ralf Rangnick reste l'entraîneur la saison prochaine, selon The Sun.

Les spéculations vont bon train. En fin de contrat au terme de cette saison, Paul Pogba n'a toujours pas communiqué de décision sur son avenir à Manchester United. Mais la presse britannique rapporte samedi que le champion du monde français a pris une position claire en privé. D'après The Sun, le milieu de terrain de 28 ans a posé une condition pour accepter de prolonger l'aventure avec les Red Devils: que Ralf Rangnick soit reconduit à son poste d'entraîneur la saison prochaine.

Il semblerait donc que le courant passe bien entre les deux hommes. Ralf Rangnick lui aurait montré des signes de confiance, en lui faisant comprendre qu'il était prêt à construire l'équipe autour de lui, malgré sa blessure actuelle qui le tient éloigné des terrains depuis le 2 novembre. "Je ne négocie pas les futurs contrats des joueurs, a récemment déclaré le coach. Mais sur ce que j'ai vu pour son tout premier jour à l'entraînement, il est présent. Physiquement présent et mentalement présent. Je suis très impatient de l'avoir à disposition dans deux semaines, après la trêve internationale. Je pense que ce sera un candidat sérieux à une titularisation".

L'avenir de Rangnick encore indécis

En principe, Ralf Rangnick est censé changer de poste cet été. Après le départ d'Ole Gunnar Solskjaer, les dirigeants de Manchester United ont engagé le technicien allemand avec l'idée de lui confier un rôle de consultant après cette saison et d'engager un autre entraîneur pour le moyen-long terme. Mais ce plan ne semble toutefois pas définitif. "Si nous nous en sortons bien et que nous trouvons cet équilibre, je pourrais recommander de continuer à travailler avec moi. Tout ça est hypothétique, nous ne pouvons pas parler de ça", avait déclaré l'ancien manager du RB Leipzig à son arrivée à Old Trafford.

Ces dernières semaines, des échos dans les médias britanniques ont fait état d'un début de satisfaction de la direction mancunienne, qui envisagerait une possible prolongation de la mission de Ralf Rangnick. Mais en parallèle, la colère de Cristiano Ronaldo, furieux d'avoir été remplacé lors de la victoire 3-1 contre Brentford, a relancé les doutes.

Quant à Paul Pogba, son nom a souvent été associé à celui du Real Madrid ou du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. En théorie, compte tenu de sa situation contractuelle, il peut s'engager avec un autre club depuis le 1er janvier en vue d'une signature effective au 1er juillet.