Manchester United aurait un accord avec Rangnick pour devenir le prochain coach

Selon les informations de The Athletic, Ralf Rangnick serait tombé d'accord avec Manchester United pour prendre la suite d'Ole Gunnar Solskjaer. Il s'agirait d'un contrat de six mois pour le technicien allemand, avec ensuite deux ans dans un rôle de consultant.

Le job devrait échapper à Rudi Garcia. Mais aussi à Ernesto Valverde, Lucien Favre, Paulo Fonseca et tous les autres entraîneurs cités ces derniers jours pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer. Selon les informations de The Athletic ce jeudi, le nouvel entraîneur de Manchester United devrait être l’Allemand Ralf Rangnick (63 ans). Les deux parties seraient tombées d’accord autour d’un contrat de six mois.

L’idée serait qu’il laisse ensuite sa place à un autre technicien, mais qu’il reste chez les Red Devils deux ans de plus pour occuper un rôle de consultant. Ancien entraîneur d’Hoffenheim et Schalke 04, devenu ensuite l’architecte de l’empire Red Bull, en étant notamment le directeur sportif et le coach du RB Leipzig, celui qui est considéré comme l’un des pères du contre-pressing a rejoint l’été dernier le Lokomotiv Moscou. Il est devenu le responsable des sports et du développement du club russe après avoir échoué à devenir le nouveau sélectionneur de la Mannschaft.

Carrick encore sur le banc dimanche

En début d’année, Rangnick s’était publiquement positionné pour prendre la suite de Joachim Löw, mais la fédération allemande a préféré se tourner vers Hansi Flick. En Angleterre, il rejoindrait ses compatriotes Jürgen Klopp (Liverpool) et Thomas Tuchel (Liverpool), et retrouverait la lumière au sein d’un club à la peine en championnat (8e) mais qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

The Athletic précise que le Lokomotiv Moscou doit encore donner son accord pour son départ, mais Manchester United serait très confiant dans ce dossier. Comme il n’a pas encore son permis de travail pour exercer en Angleterre, il ne devrait pas être sur le banc dimanche pour le choc de Premier League contre Chelsea (17h30 sur RMC Sport). C’est Michael Carrick qui assurera à nouveau l’intérim.