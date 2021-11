Mercato: la réponse de Rudi Garcia à la rumeur Manchester United

Annoncé dans le viseur de Manchester United par la presse anglaise, Rudi Garcia a réagi à ces informations ce mercredi au micro de Canal+. Sans les confirmer... et sans les démentir.

Ce serait pour lui un sacré rebond. Libre depuis son départ de Lyon à l’issue de la saison dernière, Rudi Garcia ferait partie des entraîneurs ciblés par Manchester United dans une stratégie à court terme. Selon le quotidien The Telegraph, des contacts auraient été noués entre la direction des Red Devils et le technicien français de 57 ans, qui aurait directement échangé avec le directeur du football John Murtough, chargé du processus de recrutement. Présent à Manchester ce mercredi soir pour commenter pour Canal+ l’affiche de Ligue des champions entre Manchester City et le PSG (à suivre également sur RMC Sport 1), Garcia s’est exprimé sur ces rumeurs.

Pas de confirmation, pas de démenti

"On m'annonce à Manchester, j'y suis à Manchester... (rires) Je suis là pour commenter ce match. Je n'ai pas eu l'habitude par le passé de commenter les rumeurs de négociations avec des clubs, je n'ai rien à dire sur ce sujet. C'est l'un des grands clubs européens. Encore une fois, je ne confirme pas et je n'infirme pas ces rumeurs du jour ou ces informations", a-t-il dit sur Canal+. C’est au lendemain d’une nouvelle défaite contre Watford (4-1) que Manchester United a annoncé dimanche l’éviction d’Ole Gunnar Solskjaer, qui avait rejoint le club fin 2018 pour succéder à José Mourinho.

En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, l’intérim a été confié à Michael Carrick, qui a commencé par une victoire mardi sur la pelouse de Villarreal (2-0) en phase de groupes de la Ligue des champions. Garcia, lui, avait confié en mai dernier sur RMC son envie de découvrir "l’Angleterre ou l’Espagne, sans préférence particulière". "Les clubs qui peuvent m’intéresser ne sont pas légion. Ils font partie des championnats majeurs en Europe, et soit ils ont le potentiel pour se qualifier pour la Ligue des champions, soit ils joueront la Ligue des champions la saison prochaine", avait alors indiqué l’ancien coach de Lille et Marseille.