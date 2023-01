Manchester United: "Comme s'il avait bu quelques verres", Roy Keane allume De Gea après sa boulette

Ex-capitaine de Manchester United reconverti comme consultant pour la télévision anglaise, Roy Keane n'a pas épargné David de Gea après sa grossière erreur face à Everton (3-1) en FA Cup, vendredi.

Difficile de comprendre ce qui a pu lui passer par la tête. Vendredi, lors du 3e tour de FA Cup, David de Gea s’est rendu coupable d’une incroyable bourde. Si Manchester United l’a emporté face à Everton (3-1), avec un Marcus Rashford encore en grande forme, le portier espagnol s’est troué en première période.

Sur un centre fort de Neal Maupay dans la surface, il a inexplicablement laissé passer le ballon entre ses jambes, alors qu’il était collé à son premier poteau. Cette erreur et son absence de réaction ont permis à Conor Coady, à l’affût, d’égaliser. Une boulette finalement sans grave conséquence puisque les Red Devils se sont finalement imposés, qui a valu à De Gea de vives critiques.

"Une erreur horrible"

Ancien capitaine et milieu de terrain du club mancunien (1993-2005), Roy Keane s’est notamment lâché à son sujet sur la chaîne ITV : "Ecoutez, c'est une erreur choquante, une erreur horrible de la part d'un gardien de but international. C’est comme s’il avait bu quelques verres. C'est comme si un joueur de champ était entré dans le but !"

L'ancien attaquant d'Arsenal Ian Wright (1991-1998) n’a pas été plus tendre avec le portier de 32 ans, pourtant performant depuis le début de la saison : "On parle d'un gardien qui, il n'y a pas si longtemps, était l'un des meilleurs dans le jeu au pied. Je ne sais pas ce qui s'est passé."

Même avis du côté de Lee Dixon, ex-défenseur des Gunners (1988-2002) : "C’est un véritable cauchemar. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne peux pas croire ce que je viens de voir. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde pour faire des arrêts avec ses pieds, mais sur ce coup-là, il aurait dû mettre ses mains. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ?"