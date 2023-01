Manchester United: Casemiro "très surpris" par le niveau de Rashford, qu'il voit dans les cinq meilleurs joueurs du monde

Coéquipier de Marcus Rashford à Manchester United, Casemiro n'a pas caché sa surprise face au niveau affiché par l'international anglais, buteur samedi face à Wolverhampton (1-0). Il le place parmi les cinq meilleurs joueurs du monde.

Le nom de Marcus Rashford était sur toutes les lèvres samedi soir, après la courte mais importante victoire de Manchester United face à Wolverhampton (1-0). Sanctionné par Erik ten Hag pour raisons disciplinaires puis buteur décisif en sortie de banc pour le dernier match de l'année civile, l'international anglais a permis à son club de se replacer dans le top 4 à l'issue de la 18e journée de Premier League.

Il confirme par ailleurs son très bon début de saison puisqu'il comptabilise 11 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues avec les Red Devils. Une régularité qui ne laisse pas insensible ses coéquipiers, à l'instar de Casemiro, qui a rejoint l'Angleterre l'été dernier.

"L'un des cinq meilleurs joueurs du monde"

Interrogé par ESPN Brésil à l'issue du succès contre les Wolves, le milieu brésilien s'est montré "très surpris" par le niveau de son coéquipier. "Il a une façon incroyable de frapper la balle, il a de la force, il est rapide, il joue très intelligemment. C'est l'un des joueurs qui m'a vraiment surpris. Quel joueur spectaculaire ! J'aime tellement jouer avec lui. Il nous donne beaucoup d'énergie. Et je suis sûr que s'il reste comme ça, avec les conditions qu'il a, il peut facilement être un des cinq meilleurs joueurs du monde parce qu'il est exceptionnel", a confié Casemiro.

De son côté, Erik ten Hag a salué l'entrée de son attaquant. "Il était brillant, il était vif et il a marqué un but pour donner la victoire. Tout le monde doit respecter les règles et si vous réagissez comme ça, c'est la bonne réponse." Avec un Marcus Rashford à ce niveau, Manchester United espère étirer sa belle série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues ce mardi face à Bournemouth à Old Trafford (21 heures).