Manchester United: confusion autour de la vente, le Qatar et Ratcliffe n’auraient pas déposé de nouvelle offre

La vente de Manchester United était censée basculer dans un moment décisif ce mercredi, avec une deadline formulée pour les deuxièmes offres de chaque prétendant. Selon Sky Sports, le Qatar et Jim Ratcliffe n’ont finalement pas formulé de nouvelle offre mais ils auraient obtenu des prolongations pour le faire.

21h, heure anglaise. 22h, heure française. C’est à ce moment-là que tous les candidats au rachat de Manchester United devaient rendre leur nouvelle offre lors de ce deuxième tour de la vente des Red Devils. Les premiers échos de la presse britannique annonçaient que les deux favoris, le Qatar via le Sheikh Jassim et Jim Ratcliffe, s’étaient acquitté de cette tâche. Sky Sports indiquait même une offre de plus de 6 milliards d’euros des Qataris, faisant de celle-ci la plus importante jamais enregistrée pour acquérir un club, tous sports confondus.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Le Qatar et Ratcliffe se disent toujours prêts à racheter le club

Mais quelques heures plus tard, c’est la confusion qui s’emparait des observateurs de cette vente. Sky Sports annonce cette fois en fin de soirée que le Qatar et Jim Ratcliffe n’ont finalement pas livré une deuxième offre avant la deadline… mais qu’ils ont obtenu une prolongation du délai accordé pour le faire. Le Daily Mail indique également que le banque Raine, chargée de gérer le processus de vente, n’a pas reçu les offres des deux favoris.

Toutefois, les deux médias britanniques se rejoignent également sur le fait que les Qataris et Ratcliffe assurent avoir envoyé leurs propositions en temps et en heure, et se disent toujours prêts à racheter le club. La famille Glazer serait, elle, également toujours enclin à vendre le club. Une affaire de gros sous dans laquelle les prochaines heures devraient apporter des éclaircissements quant aux actions et volontés véritablement réalisées.