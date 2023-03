Premier League: le Qatar et Ratcliffe ont bien déposé une nouvelle offre pour racheter Manchester United

Le président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, et le milliardaire britannique Jim Ratcliffe ont déposé mercredi leur deuxième offre pour le rachat du club anglais de Manchester United, dans un processus de vente qui reste incertain.

Les candidats au rachat de Manchester United avaient jusqu'à 22h, heure française, pour déposer une offre améliorée par rapport à celle formulée mi-février. "Nous pouvons confirmer que notre offre est déposée", a indiqué à l'AFP une source proche du Cheikh Jassim, sans donner de détails. "Le Cheikh Jassim reste totalement impliqué et confiant dans son offre. Nous pensons que c'est la meilleure offre pour le club, les supporters et la communauté locale", a-t-elle seulement précisé. Selon Sky Sports, cette offre dépasse les 6 milliards d’euros. Soit l’offre la plus importante de l’histoire pour racheter un club, tous sports confondus.

Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, propriétaire du groupe pétrochimique Ineos et de plusieurs clubs de football, dont l'OGC Nice en France, a aussi déposé une deuxième offre, indique la presse anglaise. Ces deux candidats déclarés avaient valorisé le club anglais autour de 4,5 milliards de livres (5,1 milliards d’euros) lors du premier tour d'enchère, assez loin des 6 milliards de livres (6,8 milliards d’euros) attendus par les propriétaires américains, la famille Glazer, pour céder le contrôle du club.

"Les prochaines étapes dépendront du vendeur"

Les deuxièmes offres ont atteint, voire dépassé, les 5 milliards de livres (5,7 milliards d’euros) selon plusieurs médias, ce qui constitue un record mondial pour un club de sport collectif. La suite du processus lancé mi-novembre dernier, quand les Glazer s'étaient dit prêts à explorer "toutes les options" sur l'évolution du capital du club, est incertaine.

"Les prochaines étapes dépendront du vendeur - nous n'attendons pas de réponse immédiate", a juste indiqué la source proche du dossier. Il est aussi possible que d'autres offres, non-publiques, soient formulées auprès de la banque d'affaire américaine Raine, chargée de piloter la vente. Plusieurs fonds d'investissement seraient prêts à faire des offres partielles en s'alliant avec un autre investisseur ou même à financer des offres.

Il n'est pas totalement exclu non plus que les Glazer, ou au moins Joel et Avram, qui sont co-présidents des Red Devils, restent à la tête du club malgré leur très forte impopularité, mais lèvent des fonds pour investir à nouveau, notamment dans les infrastructures.