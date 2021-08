Manchester United: dépression, problèmes d'alcool... Lingard témoigne sur son passage à vide

Dans un entretien dans le Daily Mail, le milieu offensif de Manchester United Jesse Lingard explique avoir connu des moments très compliqués de fin 2019 à début 2021, liés notamment à la dépression de sa mère.

Jesse Lingard veut briser le silence. Raconter comment la dépression vécue par sa famille, et principalement sa mère, a eu des conséquences sur sa propre santé mentale. "Au fond du trou" il y a encore quelques mois, l'international anglais a accepté de revenir sur son année de galère, de fin 2019 à début 2021, dans les colonnes du Daily Mail. Une manière d'exorciser les démons qui l'ont hanté et de casser la barrière, souvent imperceptible par les supporters, qui sépare le footballeur de haut niveau de l'être humain et ses fêlures.

Lingard a pensé partir en Chine ou en Arabie Saoudite

Alors qu'il ne jouait presque plus à United, mis à l'écart par Ole-Gunnar Solskjaer et subissant de plein fouet la dépression de sa mère, Jesse Lingard a vu sa confiance chuter en flèche. Pour ne rien arranger, il a été pris pour cible sur les réseaux sociaux. "Quand j'étais au plus bas, je pensais 'j'ai besoin de quitter l'Angleterre'. Pas pour aller en Espagne mais en Chine ou en Arabie Saoudite, quelque part où je serai en dehors des projecteurs pour me concentrer uniquement sur le football", révèle-t-il.

Epaulé par son frère Louie Scott, qui lui envoie des vidéos de ses matchs en moins de 21 ans avec les Red Devils pour lui remontrer le moral, et l'entraîneur des moins de 17 ans de la Grèce, Alexandros Alexiadis, qui analyse ses prestations, Lingard profite de l'offre de prêt formulée par West Ham pour se relancer.

" Je me rappelle des périodes où j'ai commencé à boire la nuit, ce n'était pas moi"

Un nouveau départ pour le joueur, qui inscrira deux buts pour son premier match avec les Hammers contre Aston Villa (1-3). "Cela m'a aidé à grandir. Je me rappelle des périodes où j'ai commencé à boire la nuit, ce n'était pas moi (...) Tout était tellement flou dans ma tête, je gardais tout pour moi et c'est là que j'ai eu recours à l'alcool pour essayer d'atténuer la douleur (...) Quand je me suis enfin ouvert à ma famille, cela m'a vraiment aidé".

>> abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les matchs de Premier League

De nouveau en confiance, lui qui a retrouvé les Three Lions et la sélection anglaise juste avant l'Euro, l'ailier de 28 ans attaque cette nouvelle saison avec envie, même s'il ne sera pas disponible pour affronter Leeds ce samedi à Old Trafford (13h30 sur RMC Sport), testé positif au Covid-19 mercredi dernier. Lingard sait l'importance de ce nouvel exercice, lui dont le contrat arrive à son terme en juin 2022.