Wolves-West Ham: le festival de Lingard, avec un raid solitaire somptueux

West Ham s’est imposé sur la pelouse de Wolverhampton, ce lundi, lors de la 30e journée de Premier League (2-3). Un succès impulsé par Jesse Lingard. L’attaquant anglais, prêté par Manchester United, a inscrit un but somptueux en traversant tout le terrain. C’est le joueur le plus décisif d’Angleterre depuis deux mois.

Il est complétement déchaîné. En signant avec West Ham fin janvier, Jesse Lingard a retrouvé des jambes, de l’inspiration et de l’efficacité. Une métamorphose spectaculaire que l’attaquant anglais a confirmée dans l’antre de Wolverhampton, ce lundi, lors de la 30e journée de Premier League (2-3). Le joueur de 28 ans, prêté par Manchester United jusqu’à la fin de la saison, a été le grand artisan de la victoire des Hammers au Molineux Stadium.

Son raid solitaire sur l’ouverture du score est un petit chef d’œuvre. Parti de sa moitié de terrain, Lingard a passé en revue toute la défense adverse pour aller tromper Rui Patricio. Dès la 6e minute. Dans la foulée, le natif de Warrington a réalisé un joli geste au point de corner pour amener le deuxième but de son équipe (14e). Avant de s’offrir une nouvelle percée pour servir Jarrod Bowsen (38e). Trois actions décisives qui ont mis son équipe sur les rails du succès. Et confirmé son incroyable forme du moment.

Six buts et trois passes décisives en huit matchs

Depuis son arrivée dans la banlieue est de Londres, Lingard a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 8 apparitions. Des stats qui en font le joueur le plus décisif de Premier League depuis deux mois, selon Opta. Malgré son récital, West Ham n’a pas su se montrer serein face aux Wolves, qui ont réduit le score grâce à Leander Dendoncker (44e) et Fabio Silva (68e).

Mais cette fébrilité n’a finalement pas empêché les Hammers d’obtenir une précieuse victoire dans la course à la Ligue des champions. Un succès qui leur permet de reprendre la 4e place du classement, avec 1 point d’avance sur Chelsea et 2 points sur Tottenham et Liverpool. Wolverhampton est 14e.