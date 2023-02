Manchester United: des joueuses de l’équipe féminine ne veulent pas du retour de Greenwood

Plusieurs joueuses de l’équipe féminine de Manchester United seraient opposées au retour de Mason Greenwood au club malgré l’abandon des poursuites judiciaires pour le joueur, qui était accusé de tentative de viol et d'agression.

Mason Greenwood (21 ans) n’est plus vraiment le bienvenu à Manchester United. La semaine dernière, l’ailier anglais a pourtant appris l’abandon des poursuites le visant alors qu’il était accusé de tentative de viol et d’agression depuis son arrestation en janvier 2022. Les services du procureur ont expliqué à The Athletic que les accusations avaient été abandonnées parce qu’une "combinaison du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments révélés signifiait qu'il n'y avait plus de perspective réaliste de condamnation". "Dans ces circonstances, nous avons le devoir d'arrêter l'affaire", a ajouté un porte-parole. Malgré cette décision, le cas Greenwood met les Red Devils dans l’embarras.

Des joueurs de l'équipe masculine seraient aussi opposés à son retour

Selon The Athletic, plusieurs joueuses de l’équipe féminine sont opposées au retour du jeune ailier anglais au sein du club. Elles se disent ainsi "profondément mal à l’aise" à l’idée que le joueur porte de nouveau le maillot de Manchester United après la diffusion d’au audio sur les réseaux sociaux quelques jours avant son arrestation. La plaignante avait partagé plusieurs photos et vidéos montrant son visage en sang et des contusions sur le corps avec la légende: "A tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement".

Le sentiment de malaise serait partagé par l’équipe masculine. Selon The Sun et le Daily Mail, plusieurs joueurs seraient également opposés au retour du grand espoir anglais. Ce dernier est toujours suspendu par le club qui mène une enquête interne pour déterminer si son contrat doit se poursuivre.

De nombreux supporters ont déjà manifesté leur opposition ferme à Greenwood à l’instar de Natalie Burrell, fondatrice du Manchester United Women's Supporters' Club. "Je ne pense pas qu'il devrait rejouer pour Manchester United, a-t-elle déclaré à The Athletic. C'est l'un des plus grands clubs du monde. Ils doivent faire une déclaration et le laisser revenir serait la pire chose qu'ils puissent faire. Cela ferait reculer notre club en termes de ce que nous essayons de faire avec notre équipe féminine et des campagnes comme Her Game Too, qui essaient d'encourager les femmes à jouer et à regarder le football."