Manchester United: le vestiaire ne voudrait pas entendre parler d'un retour de Greenwood

L'abandon des poursuites judiciaires visant Mason Greenwood, qui avait notamment été accusé de tentative de viol et d'agression, met Manchester United dans l'embarras. Sous contrat jusqu'en 2025, il ne serait plus le bienvenu au sein du vestiaire.

C’était le 22 janvier 2022, soit il y a 379 jours. A Old Trafford, Manchester United venait à bout de West Ham (1-0) avec une ligne d’attaque composée d’Anthony Elanga, Cristiano Ronaldo et… Mason Greenwood. Depuis, l’Anglais n’est plus réapparu sur un terrain. Et rien ne dit qu’il reportera un jour le maillot des Red Devils. Même s’il a appris cette semaine l’abandon des poursuites judiciaires le visant.

Le vestiaire craint son retour

Grand espoir du football britannique, il avait été arrêté en janvier 2022 après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et vidéos montrant une femme le visage en sang, avec des contusions sur le corps. "A tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement", était-il écrit en légende des publications. Il avait été accusé par une même plaignante de tentative de viol et d'agression pour des faits prétendument commis en 2021, ainsi que de comportement de contrôle et de coercition, des agissements qui avaient commencé selon l'accusation en 2018.

Arrêté en janvier 2022, libéré en février, puis réincarcéré pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire, il avait de nouveau été remis en liberté en octobre dernier. Jusqu’à l’abandon des charges annoncé jeudi, en raison du " retrait de témoins clés et de nouveaux éléments". Blanchi par la justice, Greenwood peut-il espérer rejouer pour Manchester United ? Le vestiaire ne serait pas pour. Selon les informations du Sun, les cadres du club mancunien ne voudraient pas entendre parler d’un retour du jeune attaquant (21 ans). Pour ne pas casser la bonne dynamique enclenchée depuis l'arrivée d'Erik ten Hag, avec aujourd'hui une 3e place en Premier League.

"Le vestiaire n’a plus été aussi heureux depuis longtemps et personne ne veut faire de vagues", explique une source proche du vestiaire auprès du tabloïd. Une enquête interne a déjà été ouverte au sein du club pour déterminer si le contrat de Greenwood, courant jusqu’en 2025, doit être résilié en raison des répercussions désastreuses que cela pourrait provoquer sa réintégration en termes d’images. Le joueur, lui, s'est simplement dit "soulagé que cette affaire soit maintenant terminée".