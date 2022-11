Manchester United: Elanga défend Ronaldo après ses critiques sur les jeunes

L’ailier suédois de Manchester United Anthony Elanga (20 ans) a réagi aux critiques de son partenaire Cristiano Ronaldo sur la nouvelle génération. Bien que dans la tranche d’âge visée par CR7, l’international scandinave dit comprendre le Portugais.

"J’ai des amis à Manchester et en Suède qui veulent savoir ce qu’il s’est passé…" Anthony Elanga n’échappe pas à la tempête Cristiano Ronaldo. Depuis que la star portugaise a sorti la boîte à tacles et dézingué presque tout le monde à Manchester United dans une interview accordée au journaliste britannique Piers Morgan, ses partenaires n’échappent aux questions sur le clash aux conséquences encore incertaines.

Si l’ailier suédois ne se mouille pas, assurant qu’il en saura plus à son retour au club (il est actuellement en sélection), il a néanmoins répondu aux vives critiques de CR7 sur les jeunes dont Anthony Elanga, 20 ans, fait partie. Morceaux choisis : "Ils obtiennent les choses plus facilement, ils ne souffrent pas", "ils écoutent d’une oreille et ça ressort de l’autre", "j'aime donner l'exemple. Certains me suivent, d’autres pas vraiment. Certains s'en foutent. Mais à mon avis, ils n'auront pas de longues carrières."

"Pour moi, il est toujours Cristiano Ronaldo"

Si celui qui a fait 13 apparitions cette saison aurait pu se sentir visé et attaqué, il n’en est rien. "Cristiano parle des jeunes en général, estime Anthony Elanga au média suédois Aftonbladet. Nous sommes la nouvelle génération. Je suis toujours concentré à 100% sur ce que je fais mais je peux comprendre ce qu’il dit. Il y a les téléphones portables, beaucoup de nouvelles technologies. C’est facile pour les jeunes joueurs d’être distraits et de perdre leur concentration. Les jeunes de United écoutent mais je vois ce qu’il veut dire."

Pour l’international suédois (huit sélections – un but), ce clash ne change rien avec le quintuple Ballon d'or: "Il n’a pas changé. Pour moi, il est toujours Cristiano Ronaldo. Il m’a beaucoup aidé", conclut le jeune Red Devil.