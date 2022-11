Manchester United: on en sait plus sur les sanctions contre Cristiano Ronaldo, et c'est du sérieux

Manchester United a communiqué ce vendredi midi pour indiquer que des sanctions seraient prises à l'encontre de Cristiano Ronaldo, sans donner davantage de détails. Selon la presse anglaise, le joueur devrait être viré, et des poursuites judiciaires pourraient être entamées contre lui.

Le point de non retour a semble t-il été atteint entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Après la sortie d'une interview polémique de ce dernier, dans laquelle il égratigne son club, Manchester United a décidé de prendre des sanctions. Si les relations étaient déjà devenues très fraîches entre le club et le joueur, elles sont maintenant glaciales, et il paraît inimaginable de voir l'attaquant portugais porter à nouveau la tunique des Red Devils.

Ce vendredi midi, Manchester United a annoncé par la voie d'un communiqué que des sanctions seraient prises contre Cristiano Ronaldo.

"Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias, a fait savoir le club. Nous ne ferons pas d'autres commentaires tant que ce processus n'aura pas abouti." Et d'après la presse anglaise, cette histoire pourrait aller très loin.

Ronaldo licencié dans peu de temps?

D'après plusieurs médias anglais dont The Telegraph, The Athletic et The Guardian, l'hypothèse la plus probable est une rupture de contrat de Cristiano Ronaldo. Le club se serait rapproché d'avocats pour explorer les différentes options qui permettraient de mettre fin au contrat de l'attaquant portugais sans lui verser la moindre indemnité. S'il y a une chose qui est claire au club, c'est que personne au sein du staff et de la direction sportive ne souhaite voir Cristiano Ronaldo revenir après le Mondial au Qatar.

The Athletic rappelle que chaque joueur de Premier League signe une charte comprise dans son contrat de travail qui stipule qu'il est tenu de "se conformer à toutes les instructions légales de tout responsable autorisé du club et d'agir conformément à celles-ci" et n'est pas autorisé à "écrire ou dire quoi que ce soit susceptible de discréditer le club... ou de causer dommage pour le club ". Un devoir auquel "CR7" semble avoir manqué.

The Telegraph indique quant à lui que le club ne se fixe aucun délai pour résoudre cette affaire, et qu'il prendra le temps qu'il faudra. La seule demande est que le dossier soit traité aussi rapidement et proprement que possible. Le club mancunien attend avant de résilier le contrat de la star portugaise, avec le bon espoir de trouver une solution qui n'implique pas de démarche inutilement coûteuse.

En attendant, le joueur prépare son Mondial avec le Portugal. Malade, il n'a pas pu prendre part à la victoire de son équipe (4-0) en match amical face au Nigéria.