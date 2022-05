Manchester United: Fernandes et Lindelof organisent une tombola pour soutenir l’Ukraine

Bruno Fernandes et Victor Lindelof ont lancé ce jeudi une tombola pour récolter des fonds en faveur de l’Ukraine. Les participants peuvent notamment gagner des maillots de signer des deux joueurs, mais aussi de Cristiano Ronaldo, Paul Pogba ou Zlatan Ibrahimovic.

C’est sur leurs réseaux sociaux que Bruno Fernandes et Victor Lindelof ont annoncé ce jeudi lancer une tombola géante destinée à récolter des fonds pour l’Ukraine. "Nous voulons faire quelque chose, on veut aider", a expliqué le défenseur suédois, ajoutant qu’à la fin de l’opération, lui et son coéquipier portugais feraient personnellement un don à l’UNICEF.

Sur la plateforme lancée par les deux joueurs, 13 lots différents sont disponibles : des maillots signés de Fernandes et Lindelof, bien sûr, mais aussi de Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Marcus Rashford ou Zlatan Ibrahimovic, les gants de David De Gea, les chaussures de Fernandes et Lindelof, une visite du centre d’entraînement de Manchester United et des tickets pour un match des Red Devils, du Portugal ou de la Suède.

Le maillot de Ronaldo n'est pas le lot le plus populaire

Pour chacun de ses lots, il faut entrer dans le tirage au sort en achetant son ticket 5£, soit environ 5,90€. Avec la possibilité d’acheter autant de tickets qu’on le souhaite. C’est pour le moment la visite du centre d’entraînement en compagnie de Fernandes et Lindelof qui a conquis les fans, récoltant plus de 12 000£, soit deux fois plus que le maillot signé de CR7.

La tombola se termine le 9 juin prochain à 23h59 et les gagnants seront annoncés dans la foulée. Huit des treize lots mis en jeu ont déjà atteint le premier objectif fixé par les joueurs sur la plateforme.