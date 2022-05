Mercato: Ten Hag a tranché pour l'avenir de CR7 à Manchester United

Présent pour sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Manchester United ce lundi, Erik Ten Hag a assuré qu'il comptait sur Cristiano Ronaldo pour la saison prochaine.

Erik Ten Hag espère redonner de l'allant à Manchester United. Pour sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur des Red Devils, le Néerlandais a dévoilé une partie de ses ambitions: "Nous jouons dans le Théâtre des Rêves. Nous voulons divertir. Mais au final, l'intention est de jouer un football fantastique. Si nous ne pouvons pas jouer un football fantastique, nous devons quand même gagner. Nous commencerons la pré-saison le 27 juin et je recevrai quelques membres de l'effectif. À certains postes, nous voulons renouveler l'effectif. Je suis toujours en train d'analyser. J'ai hâte de travailler avec ces joueurs. Mais comme je l'ai dit, il y a un an, cette équipe était deuxième du championnat, donc il y a du potentiel et je suis vraiment impatient de coopérer avec l'équipe", a-t-il expliqué.

Ronaldo est convaincu par la méthode Ten Hag

Sur la question de savoir si Cristiano Ronaldo a un avenir sous ses ordres, Ten Hag a répondu sans détour: "Bien sûr." Que va-t-il apporter ? "Des buts." Il y a quelques jours, le buteur portugais a salué le travail de l'entraîneur batave. "Je sais qu’il a fait un travail fantastique avec l’Ajax et que c’est un coach expérimenté, a commenté CR7 sur le site de MU. Mais il faut lui donner du temps. Les choses doivent changer comme lui le souhaite. S’il fait les choses bien, tout Manchester réussira. Alors je lui souhaite bonne chance. On est tous heureux et excités en tant que joueurs mais aussi que fans. Nous devons croire que l’année prochaine, nous pouvons gagner des titres."

Les Red Devils sont à la recherche d'un trophée depuis 2017 et une victoire en Ligue Europa... contre l'Ajax de Peter Bosz. MU était alors sous les ordres de José Mourinho.