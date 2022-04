Manchester United: Bruno Fernandes victime d’un accident de voiture

La presse anglaise rapporte ce lundi que Bruno Fernandes a été victime d’un accident de la route. Le milieu de terrain portugais de Manchester United va bien et devrait pouvoir tenir sa place pour le choc de Premier League contre Liverpool, ce mardi.

Plus de peur que de mal pour Bruno Fernandes. Comme le rapporte The Press Association, citée par le Daily Mail, le milieu de terrain de Manchester United a été victime d’un accident de voiture ce lundi au volant de sa Porsche, alors qu'il se rendait à l'entraînement. D’après la presse anglaise, le Portugais de 27 ans "a échappé à de graves blessures" et va bien, tout comme les autres personnes impliquées dans cet accident.

Ralf Rangnick fera très probablement un point sur l’état de santé du joueur ce lundi après-midi en conférence de presse, mais Bruno Fernandes devrait pouvoir s’entraîner normalement. Sauf surprise, il sera donc en capacité de tenir sa place ce mardi soir pour le choc Premier League à Liverpool (à 21h sur RMC Sport 1).

Fin de saison sous tension pour Manchester United

Auteur de neuf buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Bruno Fernandes est un rouage essentiel de Manchester United. Les Red Devils, qui n’ont plus que le championnat à jouer, vont avoir besoin de lui pour bien finir cet exercice 2021-2022.

Grâce à leur victoire 3-2 contre Norwich, dans un match marqué par un triplé de Cristiano Ronaldo, les Mancuniens sont cinquièmes de Premier League, à trois points de la quatrième place et avec encore six matchs à jouer.