Manchester United: "Il doit s’adapter à notre façon de jouer", l’avertissement de ten Hag à Ronaldo

Remplaçant lors des trois derniers matchs de Manchester United, Cristiano Ronaldo n’est plus un premier choix dans l’esprit de son coach Erik ten Hag. Le technicien néerlandais attend plus de sa star avant la réception d’Arsenal dimanche (17h30) à Old Trafford.

Le malaise Ronaldo plane toujours sur Old Trafford. Alors que Manchester United vient d’enchaîner trois victoires de rang en Premier League avant d’accueillir Arsenal ce dimanche (17h30), la star portugaise, désireuse de quitter MU au mercato, a été reléguée trois fois de suite sur le banc par Erik ten Hag. Les Red Devils à nouveau mordants quand leur atout offensif n°1 est sur le banc, une simple coïncidence ? Pas sûr. En attendant le onze du coach néerlandais face aux Gunners, CR7, habitué à faire flamber les stats, totalise zéro but et zéro passes décisives en cinq apparitions. Pour ten Hag, mettre le quintuple Ballon d’or sur le banc n’est pas un choix facile.

ten Hag compte sur CR7 pour les grands matchs

"Prendre des décisions nécessite de suivre son instinct, ses sentiments et ses émotions, mais je dois être rationnel et stratégique si on veut emmener Manchester dans la bonne direction, a expliqué le coach des Red Devils à Sky Sports. Je dois être clinique et me demander ce qui est le mieux pour le club, pour l’équipe. Ce qui la fait progresser. Je dois être transparent, clair et communiquer."

Au sujet de Ronaldo (37 ans), Erik ten Hag songe à l’utiliser pour les grands matchs, où l'ex-Madrilène a souvent répondu présent durant sa carrière : "Il l’a montré l’année dernière et il n’y a pas si longtemps", rappelle le technicien avant de prévenir son joueur: "Maintenant il doit s’adapter à notre façon de jouer. S’il le fait, il fera la différence grâce à ses qualités." Démonstration face aux Gunners ?