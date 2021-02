Manchester United: "impressionné" par Cavani, Solskjaer va discuter avec lui de son avenir

Recruté par Manchester United pour une saison, avec une année supplémentaire en option, Edinson Cavani aura bientôt des échanges avec son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer pour déterminer ce qu'il compte faire l'été prochain.

Arrivé libre l’été dernier après plus de 300 matchs disputés sous le maillot parisien, Edinson Cavani n’a pas tardé à être adopté par les supporters de Manchester United. Sans être toujours titulaire, il totalise sept buts et deux passes décisives en 24 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Un bilan plus que correct à 34 ans et pour une première expérience en Angleterre. Son caractère conquérant et sa hargne sont d’autres atouts précieux pour des Red Devils à la lutte pour une place sur le podium de la Premier League. De quoi le voir prolonger son aventure à Manchester?

Solskjaer "impressionné" par Cavani

L'international uruguayen a initialement été recruté pour une saison, avec une année supplémentaire en option. Séduit par son profil et convaincu par son rendement, Ole Gunnar Solskjaer a prévu d’échanger prochainement avec lui concernant son avenir.

"Il m’a impressionné et il s’est vraiment bien intégré dans le groupe. Nous allons nous asseoir avec lui et lui parler dans un proche avenir, bien sûr, pour voir ses plans et nos plans. Nous sommes très heureux de ce qu'il fait", a indiqué le technicien norvégien ce vendredi en conférence de presse, à deux jours de recevoir Newcastle (sur RMC Sport) pour le compte de la 25e journée de Premier League.

Selon les médias argentins, dont le quotidien sportif Olé, Boca Juniors et son vice-président Juan Roman Riquelme suivraient également de près sa situation. Un club où son nom avait déjà été évoqué l'été dernier avant sa signature en Angleterre. Boca voudrait le recruter pour renforcer ses chances de remporter la Copa Libertadores.

