Manchester United: pas de Pogba avant mars, selon Solskjaer

Touché à la cuisse droite, Paul Pogba ne retrouvera pas les terrains avant le mois de mars. Le Français manquera notamment la double confrontation face à la Real Sociedad en 16e de finale de la Ligue Europa (sur RMC Sport).

Blessé depuis début février, Paul Pogba ne retrouvera pas tout de suite les terrains. "Il récupère bien et a commencé les traitements, mais cela prendra quelques semaines. Il ne rejouera pas en février, c'est sûr. Il faudra attendre quelques semaines avant de revoir Paul", a indiqué ce mercredi Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse, à la veille du 16e de finale aller de Ligue Europa entre la Real Sociedad et Manchester United (18h55 sur RMC Sport).

Touché à la cuisse droite

Pogba manquera également le match retour à Old Trafford (25 février) et au moins deux rencontres de Premier League : la réception de Newcastle (21 février) et le choc face au Chelsea de Thomas Tuchel (28 février). Reste à savoir s’il sera rétabli pour le derby de Manchester à l’Etihad Stadium le 6 mars. Le champion du monde français de 27 ans s’est blessé à la cuisse droite lors du match nul contre Everton (3-3) le 6 février en championnat. Alors qu’il était en train de retrouver un niveau intéressant, il avait été contraint de céder sa place en première période.

Pas épargné par les pépins physiques depuis quelques mois, il a disputé 28 matchs cette saison toutes compétitions confondues (4 buts, 3 passes décisives). Victimes de blessures musculaires, Donny Van de Beek et Edinson Cavani manqueront également le match aller face à la Real Sociedad, alors qu’Anthony Martial et Scott McTominay sont annoncés incertains. Toujours engagés sur la scène européenne, les Red Devils occupent en Premier League la deuxième place du classement, à sept longueurs de Manchester City, qui compte un match en moins.

>> La Premier League et la Ligue Europa sont à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres