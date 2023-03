Manchester United: indécision chez les Glazer, la vente du club en danger?

Selon Sky Sports, la vente de Manchester United pourrait être compromise en raison d’une division entre les membres de la famille Glazer qui détient actuellement le club.

Et si la vente de Manchester United n’avait finalement pas lieu? Selon Sky Sports, de sérieux doutes émergent à ce sujet en raison de divergences au sein de la famille Glazer, qui détient actuellement le club. Avram Glazer, coprésident exécutif, et son frère Joel hésiteraient en effet à céder les Red Devils, contrairement à leurs frères et sœurs Kevin, Edward, Bryan et Darcie. Leur position aurait été renforcée par les deux offres reçues jugées "décevantes".

Des offres jugées décevantes

Selon des sources proches du dossier citées par le média, la présence d'Avram Glazer à Wembley pour la finale de la League Cup dimanche a "alimenté les craintes croissantes que le club ne soit pas vendu purement et simplement." Les Glazer espéraient davantage d'intérêts et d’offres auprès du groupe Raine avant la date limite du dépôt des propositions de rachat fixée le 17 février. Le Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani et l'homme d'affaires britannique Jim Ratcliffe sont les seuls à avoir formulé une offre, située en deçà des 6 milliards de livres sterling (6,8 milliards d’euros) espérés. Elles se situent plutôt autour de 4,5 milliards de livres sterlings (5,1 milliards d’euros).

Les Glazer attendraient donc une augmentation considérable pour les inciter à une vente pure et simple. La famille américaine estimerait que la stature de United, son attrait dans le monde entier, et son potentiel de croissance future des revenus ont été sous-estimés. Avram Glazer a déjà déclaré que le processus d'exploration d'alternatives stratégiques n'était "pas nécessairement une vente".

La vente retardée mais esperée en fin de saison, selon The Guardian

Un autre journal britannique se montre moins pessimiste sur une possible vente. Selon The Guardian, la famille Glazer serait prêt à faire un compromis sur le prix de vente qui pourrait être compris entre les offres reçues et le prix attendu. Le média reconnaît une indécision plus qu’une fracture dans la fratrie.

"Parmi les six frères et sœurs Glazer, il est entendu qu'il y a de l'indécision car chacun a ses propres intentions, mais la vente est toujours sérieusement envisagée par la famille dans son ensemble", assure le Guardian. Une chose est sure, un accord pour une vente espéré initialement en mars ne sera pas trouvé à cette date. "Le désir de la famille, cependant, de conclure un accord le mois prochain semble mis en doute, une vente d'ici la fin de la saison étant plus probable dans l'état actuel des choses", précise le Guardian.