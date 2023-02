Manchester United: Mason Greenwood aurait eu une réunion avec la hiérarchie du club pour évoquer son avenir

Dans le cadre d'une enquête interne, l'attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, aurait eu une première réunion avec la direction des Red Devils depuis que les accusations de viol et de violences conjugales contre lui ont été abandonnées.

Une volonté de faire la lumière sur cette affaire

Accusé par sa petite amie de viol et de violences conjugales en janvier 2022 avant d'être libéré un an après, le joueur de 21 ans, fait aujourd'hui l'objet d'une enquête au sein du club et aurait dans ce cadre discuté de son avenir à United avec ses dirigeants. L'objectif était aussi de "faire la lumière" sur ce qui s'est passé ou non.

Manchester United aurait la volonté d'entendre la version du joueur avant d'envisager quoi que ce soit. "Ce n'est que lorsqu'ils auront une vue d'ensemble qu'ils pourront commencer à faire avancer les choses", écrit le journal anglais.

Trois options sur la table

Dans une volonté de prendre son temps, United aurait plusieurs options sur la table après l'enquête: la vente de Greenwood cet été, la résiliation de son contrat, ou l'invitation à revenir à l'entraînement. Greenwood - qui a un contrat de 79 000 euros par semaine jusqu'en 2025 avec l'option d'une année supplémentaire à United - ne devrait pas retourner s'entraîner ou jouer pendant que cette enquête interne est en cours.

Selon The Sun, l'international anglais de 21 ans aurait rencontré certains de ses coéquipiers, alors que l'équipe resterait divisée sur la question de savoir s'il doit porter à nouveau le maillot de United. Erik Ten Hag aurait également contacté Mason Greenwood pour s'assurer de l'état physique et mental du joueur, et lui aurait dit qu'il était heureux que les charges aient été abandonnées. Manchester United ne devrait pas annoncer de conclusions d'ici la fin de la saison, la question étant particulièrement tendue avec l'équipe féminine.