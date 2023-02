Mercato: Varane révèle qu'il devait signer à Manchester United avant d'aller au Real

L'histoire commune entre Raphaël Varane et Manchester United aurait pu débuter dès 2011. Lors de son départ de Lens, le Français pensait rejoindre les Red Devils au lieu du Real Madrid.

C’était en juin 2011. A seulement 18 ans, quelques jours seulement après avoir passé son bac, Raphaël Varane quittait le RC Lens pour rejoindre le grand Real Madrid. Malgré son inexpérience (23 matchs de Ligue 1), son nom avait été soufflé à Florentino Pérez par Zinedine Zidane, convaincu par le potentiel du jeune défenseur français.

"Manchester a changé d'avis"

L’histoire aurait pu être bien différente. Car avant de dire oui au Real, Varane était annoncé du côté de… Manchester United, où il s'est finalement engagé à l'été 2021. "J'étais très proche de venir ici. Je crois que nous étions d'accord, Lens et Manchester aussi. Mais ensuite, je ne sais pas... Je pense que Manchester a changé d'avis. Une autre opportunité s’est présentée et le Bernabéu, ce n'était pas mal !", a raconté Varane ce dimanche auprès du Daily Mail.

Un certain Sir Alex Ferguson, manager des Red Devils, avait pourtant fait des pieds et des mains pour tenter de l'attirer en Angleterre, au point de se rendre dans le Nord pour le rencontrer lui et sa famille. Mais le transfert ne s’était pas fait. A en croire le Daily Mail, le club mancunien avait préféré ne pas le recruter pour ne pas freiner la progression de… Chris Smalling, qui avait été acheté un an plus tôt à Fulham.

"J'ai parlé à Sir Alex Ferguson depuis mon arrivée ici, mais pas de ce qui s'est passé à l'époque, c'est une longue histoire et je ne voulais rien dire de négatif. J'ai trop de respect pour lui", a expliqué Varane, qui a l'occasion ce dimanche de remporter un premier trophée avec Manchester United. Ce sera à Wembley (17h30), contre Newcastle, à l'occasion de la finale de la League Cup.