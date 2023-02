League Cup: Manchester United dompte Newcastle en finale et s'offre un premier trophée depuis 2017

Manchester United remporte la League Cup pour la sixième fois de son histoire, après sa victoire convaincante contre Newcastle en finale ce dimanche à Wembley (2-0). Il s'agit du premier trophée depuis près de six ans pour les Red Devils.

Ils attendaient cela depuis 2017. Vainqueurs de Newcastle ce dimanche à Wembley (2-0), les Red Devils remportent leur sixième League Cup, et un titre pour la première fois depuis près de six ans. Des buts de Casemiro et de Botman contre son camp en première période brisent le rêve de trophée pour les Magpies, qui n'ont plus rien gagné de significatif depuis 1955.

Pour son grand retour, Karius se manque puis se rattrape

Les supporters de Newcastle avaient mis tout en œuvre pour pousser les leurs, avec une énorme ambiance installée dans les travées de Wembley. Sans victoire depuis la demi-finale contre Souhampton (1-0, 2-1), les Magpies semblaient obnubilés par cette finale, même s’ils restent en course pour le top 4 en Premier League. En face, Manchester United voulait surfer sur sa lancée, avec 7 victoires et 2 nuls sur les 9 derniers matchs, et une qualification en 8e de finale de Ligue Europa contre le FC Barcelone en prime.

Pourtant, ce sont bien les Magpies qui entament mieux leur match, sans se montrer dangereux. Les hommes de Ten Hag se réveillent après un quart d’heure de jeu, avec deux premières frappes cadrées par Weghorst et Antony bien négociées par Karius, qui profitait de absences de Pope et Dubravka pour disputer son premier match officiel depuis deux ans.

Si les Magpies répliquent, notamment par une tentative de Saint-Maximin après avoir fait la différence sur la gauche de la surface, Casemiro vient les refroidir dans la foulée. Le milieu brésilien, élu homme du match, est à la réception d’un coup franc de Shaw pour placer une tête décroisée gagnante à la limite du hors-jeu (33e).

Newcastle trop juste, Wembley en fête

Finalement titulaire après avoir été incertain avant le match, Rashford offre rapidement le break sur une frappe déviée par Botman, buteur contre son camp, où Karius se montre trop tendre (39e). Il se rattrapera en sortant un tir puissant de Weghorst d’une belle détente juste avant la pause. Burn avait eu l’occasion de relancer le suspense de la tête quelques instants plus tôt.

L’entrée d’Isak à la mi-temps ne suffit pas pour les Magpies, qui insistent au fil des minutes en seconde période. Mais De Gea est toujours très peu sollicité et les Red Devils passent même proche de marquer un troisième but, sur un contre où Rashford bute sur Karius. Pendant que Manchester United manque des occasions en contre, Newcastle n’est pas assez tranchant pour réduire l’écart.

Un missile longue distance de Murphy, qui frôle le montant droit, et une parade de De Gea devant une tête de Joelinton, mettent fin aux derniers espoirs de titre. Karius évite même un score plus lourd sur une nouvelle intervention de classe face à Fernandes juste avant la délivrance finale pour Manchester United, qui devient le troisième club le plus titré de l’épreuve, derrière Liverpool (9) et Manchester City (8). Cela valait bien une fête collective en fin de match, sous les yeux des 87.000 spectateurs de Wembley tous fiers de leur équipe, malgré tout.