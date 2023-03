Manchester United: insultes, tacle à CR7… Le mauvais souvenir laissé par Greenwood à l’académie

Selon The Athletic, Mason Greenwood a laissé l’image d’un joueur indiscipliné et irrespectueux au centre de formation de Manchester United. L’ailier de 21 ans, qui n’a plus joué depuis janvier 2022 après avoir été accusé de viol et d’agression sexuelle, était connu pour ses écarts de conduite au sein de l’académie des Red Devils.

Mason Greenwood n’a plus porté le maillot de Manchester United depuis janvier 2022. Il y a plus d’un an. Et rien ne dit qu’il le portera à nouveau dans le futur. Même si les accusations de viol et d’agression sexuelle dont il faisait l’objet ont récemment été abandonnées, l’attaquant de 21 ans est toujours écarté par son club formateur. Jusqu'à nouvel ordre. Les Red Devils ont ouvert une enquête interne à son sujet et les investigations ne sont pas terminées. Elles pourraient encore durer plusieurs mois.

En attendant, le cas de Mason Greenwood continue de faire parler outre-Manche. Dans un long papier consacré au natif de Bradford, The Athletic révèle plusieurs anecdotes sur son passage au centre de formation de United. Décrit comme indiscipliné et irrespectueux, le jeune ailier s’est notamment distingué durant la pandémie de Covid. Il a été aperçu au volant d’une Mercedes en plein confinement. Il a également organisé de nombreuses fêtes dans un logement loué sur Airbnb, sans se soucier des restrictions alors en vigueur.

Il traiter ses coéquipiers de "merde"

D’autres jeunes du club ont également dérapé à ce moment-là, au point que la police se déplace à Carrington pour demander aux dirigeants de MU de mieux surveiller leurs protégés. Au-delà de cette période particulière, Mason Greenwood s’est fait remarquer pour ses absences répétées et injustifiées. Il aurait manqué plusieurs matchs sans que personne ne soit capable de dire où il se trouvait.

A l’âge de 16 ans, il se montrait régulièrement arrogant et brutal avec ses coéquipiers. Selon un témoin, il pouvait les traiter de "merde" les yeux dans les yeux, s’il jugeait leur niveau trop faible par rapport au sien. Lors d’une séance tendue à l’entraînement, il aurait menacé de rejoindre Manchester City, le voisin rival, même s’il a refusé une approche concrète des Skyblues par la suite.

"Le club le protégeait"

Mason Greenwood aurait aussi qualifié la carrière de Cristiano Ronaldo de "morte" (dans le sens "terminée") alors que l’attaquant portugais évoluait encore au Real Madrid. Ses dirigeants lui auraient alors officiellement demandé de modérer ses propos en public. En montrant plus de respect (CR7 est finalement revenu en 2021 à United, dans la même équipe que Greenwood).

"Cela n'a pas été facile, résume une source qui a travaillé avec l’ailier anglais durant sa formation. Le club le protégeait de différentes manières et voulait l'aider à exploiter au mieux son potentiel. Greenwood a fait des choix immatures, mais c'est le cas de beaucoup de jeunes joueurs, qui finissent par grandir ensuite".