Manchester United: l’émotion de Weghorst pour son premier but à Old Trafford

Wout Weghorst (30 ans), attaquant de Manchester United, a été gagné par l’émotion après avoir inscrit son premier but à Old Trafford, jeudi lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa face au Betis Séville (4-1).

Wout Weghorst (30 ans) a presque fondu en larmes jeudi. De joie. L’attaquant néerlandais est apparu très ému au moment de fêter son premier but à Old Trafford lors de la large victoire des Red Devils face au Betis Séville (4-1) en 8e de finale aller de la Ligue Europa. Une réalisation vécue comme une libération pour celui qui a rejoint le club cet hiver sous forme de prêt en provenance de Burnley (il était prêté à Besiktas en début de saison). Il est, depuis, systématiquement titularisé par son entraîneur Erik ten Hag en Premier League et en Coupe d’Europe.

Au bord des larmes

Très précieux pour son travail de fixation en pointe, Weghorst était aussi critiqué pour son manque de réalisme devant le but avec un seul petit but inscrit jusque-là en League Cup. Il a donc vécu cette seconde réalisation comme un immense soulagement. "Ambiance magique à Old Trafford à nouveau, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Merci à tous pour le soutien incroyable."

Sa belle performance intervient quatre jours après la claque reçue à Liverpool (7-0). Il avait d’ailleurs provoqué la colère de certains fans mancuniens pour avoir touché le slogan des Reds dans le couloir du vestiaire menant au terrain. "Normalement, je ne réagis pas à l'actualité, mais pour cette fois ça vaut le coup parce que vous, fans de Manchester United, êtes très importants pour moi. Alors je veux apporter des clarifications sur la vidéo qui circule. Comme en équipe nationale, je sais que Virgil (van Dijk) touche toujours ce panneau. Et ma seule intention était de l'en empêcher et de l'énerver avant le match."

L’international néerlandais (19 sélections, 5 buts) avait été l’un des grands acteurs de la dernière Coupe du monde pour son accrochage avec Lionel Messi en quarts de finale. Alors en pleine interview, la star argentine s’était interrompue pour alpaguer son adversaire et lui lancer: "qué miras bobo?" (que regardes-tu, idiot?) devenu viral. Selon certaines indiscrétions, il serait désormais surnommé bobo dans le vestiaire mancunien qu’il partage notamment avec le défenseur argentin Lisandro Martinez.